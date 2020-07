Teltow-Fläming

Insgesamt sechs neue Coronafälle wurden in Teltow-Fläming innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Zuletzt kamen neben einer Infektion in Großbeeren auch wieder Fälle im Süden von TF dazu. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt zwei bestätigte Infektionen in Jüterbog. Im gesamten Landkreis ist die Zahl der Coronafälle damit auf 190 angestiegen. Die kritische Sieben-Tage-Inzidenz, die bei unter 50 liegen sollte, hat damit in Teltow-Fläming nun einen Wert von 3,5. Derzeit sind sieben Fälle mit dem Coronavirus aktiv. 170 Einwohner sind nach einer Infektion wieder genesen.

Anzeige

„Dass es nach wie vor zu Neuinfektionen kommt, sollte uns allen zu denken geben“, sagt die Leiterin des Corona-Krisenstabs, Silke Neuling. „Einmal mehr wird deutlich: Das Virus ist nicht aus der Welt. Umso wichtiger ist es, Hygiene und Abstandsregelungen einzuhalten und sich der latenten Gefahr stets bewusst zu sein.“

Weitere MAZ+ Artikel

Im gesamten Juli gab es in Teltow-Fläming 18 neue Fälle. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Coronakrise im März. Wie im Juni und Mai wurde auch im Juli ein Todesfall eines Einwohners gemeldet, der mit dem Coronavirus infiziert war. Größere Infektionsausbrüche wie sie im Juni in einigen Asylunterkünften auftraten, gab es in TF im Juli nicht mehr.

Kreishaus : Noch kein Termin für Wiederöffnung

Im Kreishaus bleibt man dennoch vorsichtig. Wann der Sitz der Landkreisverwaltung wieder für den Publikumsverkehr öffnet, sei noch unklar, heißt es am Freitag auf MAZ-Anfrage. Immerhin: Ein Hygiene- und Zugangskonzept wurde inzwischen erarbeitet. Es muss nun noch abschließend beraten, beschlossen und umgesetzt werden.

Maskenpflicht und Wegesystem statt Bürgerschleuse

In dem Konzept ist unter anderem vorgesehen, dass die Besucherschleuse wieder abgebaut wird. Derzeit müssen sich Gäste einen Termin geben lassen. Nur wer angemeldet ist, kommt am Wachschutz vorbei. Anstatt der Besucherschleuse soll es künftig separate Ein- und Ausgänge und ein Wegeleitsystem im Luckenwalder Kreishaus geben. Außerdem wird die Zahl der Personen im Gebäude begrenzt und eine Maskenpflicht für Besucher eingeführt, kündigte die Verwaltung am Freitag an. Oberste Priorität für eine Wiederöffnung habe der Infektionsschutz, heißt es in der Pressemitteilung, um sowohl Kunden als auch die Beschäftigten der Verwaltung zu schützen.

Von Victoria Barnack