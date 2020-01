IHK fordert City-Manager für Städte in TF

Luckenwalde

Fragt man die Einzelhändler in Teltow-Fläming nach ihrer größten Konkurrenz, ist die Antwort einstimmig: der Onlinehandel. Hier gehen die Meinungen aus den sonst so unterschiedlichen Nord- und Südregionen kaum auseinander. Ein Experte der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam rät den Städten nun zu mehr Selbstbewusstsein.

„Die Entfernung zu Berlin hat auch seine Vorteile“, erklärt Malte Gräve, Referent für Handel und Stadtentwicklung bei der IHK. Nämlich dann, wenn die eigene Innenstadt zum Dreh- und Angelpunkt des Alltags wird.

Die meisten kommen zum Einkaufen in die Innenstädte

Diese Vorteile zu nutzen, daran hapert es in TF noch, fügt der Experte an. „Der Einzelhandel ist immer noch der Grund Nummer Eins für einen Besuch in den Innenstädten“, berichtet Gräve von aktuellen Umfragen.

Er fordert: „Ein City-Management sollte für alle Städte zur Pflichtaufgabe werden.“ Damit die Innenstädte lebendig und die Einzelhändler überlebensfähig bleiben, müssten Unternehmer und Kommunen zusammenarbeiten.

Malte Gräve, ist bei der IHK Potsdam als Referent für Handel und Stadtentwicklung tätig. Quelle: IHK Potsdam

Die Chefin des Regionalcenters TF, Katharina Fichtner, pflichtet Gräve bei. Auch sie sieht noch viel Potenzial beim Stichwort Zusammenarbeit – sowohl unter den einzelnen Unternehmern als auch zwischen den Städten. „Gemeinsam könnte man zu den Veranstaltungen Besucher aus der ganzen Region anlocken“, sagt sie.

Sonderwettbewerb soll Anreiz sein

In TF gibt es bisher keine „City-Manager“. Auch deshalb hat die Interessenvertretung von Industrie und Handel einen Sonderwettbewerb ausgelobt. 10.000 Euro winken für den Gewinner in einer von drei Kategorien der „City-Offensive“.

Egal, ob es schon einen Verein gibt oder es um die ersten Schritte geht: Alle Teilnehmer sollen eine Chance haben. „In Teltow-Fläming starten die Städte mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen“, erläutert Malte Gräve.

Als Positivbeispiel kennt IHK-Experte Gräve die Ludwigsfelder City. Quelle: Jutta Abromeit

In Ludwigsfelde läuft die Belebung der Innenstadt beispielsweise schon gut, so der Experte. Ein großer, breit aufgestellter Lebensmittelhändler im Zentrum wird flankiert von unterschiedlichen Branchen samt guter Erreichbarkeit per Auto und ÖPNV.

„Einen City-Manager gibt es nicht“, sagt Gräve, „aber die Stadt macht einen guten Job.“ So hätten die Ludwigsfelder die Deko-Kette Depot mit einem Shop in ihre City gelockt. „Das hat nicht einmal Potsdam geschafft“, sagt er.

Gute Voraussetzungen in Luckenwalde

Auch in Luckenwalde gibt es mit dem Stadtmarketingverein zumindest so etwas ähnliches wie ein City-Management. Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Thiemann organisiert Veranstaltungen wie den Waldweihnachtsmarkt und monatliche Trödelmärkte, kümmert sich um den Adventskalender und sorgt für die Öffentlichkeitsarbeit. Ehrenamtliche Helfer stärken ihr den Rücken.

Erfolg aus Luckenwalde: Im Adventskalender verstecken sich jedes Jahr neue Rabatte und Aktionen der Händler aus der Kreisstadt. Quelle: Elinor Wenke

„Alles geht über meinen Tisch“, sagt Thiemann, „Geld für mehr Personal fehlt leider.“ Den Ruf der IHK nach City-Managern unterstützt sie deshalb. Mit mehr Personal könne man mehr leisten, sagt sie, anstatt einige Projekte nur halbherzig angehen zu können.

Handlungsbedarf in Blankenfelde-Mahlow und Jüterbog

Während es in der Kreisstadt zumindest einen Verein samt Vollzeitstelle gibt, mangelt es anderswo an ähnlichen Strukturen komplett. Blankenfelde-Mahlow wurde gerade erst zum Mittelzentrum ernannt. Gräve sieht die Stadt nun in der Pflicht.

Auch in Jüterbog beschränkt sich die Verwaltung darauf, die gesamte Stadt zu vermarkten, obwohl die Not gerade in der Innenstadt mit zunehmendem Leerstand immer größer wird.Einen Gewerbeverein gibt es in der Kleinstadt nicht. In Dahme ist die Situation ähnlich.

IHK sponsert gute Ideen zur Belebung der Innenstädte Mit dem Wettbewerb„City-Offensive“ unterstützt die IHK Potsdam Projekte aus Städten in Westbrandenburg. In zwei Kategorien werden je drei Gewinner gekürt. Vorschläge können für Events, also einzelne Veranstaltungen, oder für ganze Kampagnen und längerfristige Projekte im öffentlichen Raum eingereicht werden. Der Erstplatzierte erhält 7500 Euro. Für den dritten Platz gibt es immerhin noch 2500 Euro. Den Sonderpreis „City-Management“ gibt es zum ersten Mal. 10.000 Euro winken für überzeugende Konzepte zum Aufbau eines City-Managements in Kooperation mit der jeweiligen Stadtverwaltung. Städte in TF haben bereits erfolgreich bei dem Wettbewerb mitgemacht. In Luckenwalde wurde so der Adventskalender gefördert. In Jüterbog waren die Feste „Tetzel kommt“ und das Lindenblütenfest Preisträger. In Trebbin war der Gewerbeverein mit der Aktion „TrebbinCard“ erfolgreich.

Die Händler zu mobilisieren, sei tatsächlich eine der größten Herausforderungen, bestätigt Elisabeth Thiemann aus Luckenwalde. Gräve kennt das Problem aus anderen Städten in Brandenburg.

Umso mehr fordert er Engagement aus den Rathäusern. Städte und Gemeinden sollten sich gezielt einmischen, unter anderem bei der Parkraumbewirtschaftung und mit modernen Einzelhandelskonzepten.

Kritik am größeren Supermarkt abseits der City

Er kritisiert beispielsweise, dass sich der Lidl abseits der Innenstadt vergrößern und sich nebenan gleichzeitig eine neue Drogerie ansiedeln darf. „Die Stadt vergibt damit eine Chance“, sagt er und verweist auf den Symbiose-Effekt, den die Drogerie als „Magnetanbieter“ in der City für kleine Einzelhändler gehabt hätte.

Der Stadtmarketingverein Luckenwalde beteiligt sich mit einer Idee für den Waldweihnachtsmarkt am IHK-Wettbewerb. Quelle: Katja Schubert

In Luckenwalde wird es also auch künftig am Stadtmarketingverein und den Unternehmern sein, die Kunden mit besonderen Aktionen in die City zu locken. Als ersten Schritt will Thiemann den Waldweihnachtsmarkt verschönern.Denn der sei aktuell bei Gästen viel beliebter als bei den Luckenwaldern selbst. „Wer das Angebot direkt vor der Nase hat, ist leider oft am wenigsten dankbar“, sagt sie.

Mit einem Preisgeld aus der IHK-City-Offensive soll der Märchen-Charakter und die besondere Atmosphäre des Luckenwalder Weihnachtsmarktes betont werden. Ob der Beitrag aus Luckenwalde zu den Gewinnern zählt, entscheidet eine siebenköpfige Jury im Februar.

Von Victoria Barnack