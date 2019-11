Großer Wahlsonntag in den Kirchen

In Jüterbogwurde die Wahl des Gemeindekirchenrates verschoben. Grund ist laut Pfarrer Tileman Wiarda eine „rechtliche Unklarheit im aufgestellten Wahlvorschlag“. Wann die Wahl in Jüterbog nachgeholt wird, ist noch unklar.

In den Pfarrsprengeln Borgisdorfund Oehnawerden am 17. November die beiden neuen Gemeindekirchenräte gewählt.

In den Pfarrsprengeln Bardenitz und Dobbrikow ist die Wahl über mehrere Sonntage gestreckt. Am 10. November wird in Felgentreuund Frankenfördeund am 24. November in Hennickendorfund Dobbrikowgewählt.

Die Kirchengemeinden in Woltersdorf und in Jänickendorf wählen ebenfalls in den nächsten Wochen: am 10. November in Liebätz und Ruhlsdorf, am 17. November Schönefeldund am 24. November in Woltersdorfund Schöneweide.

Die Kirchengemeinde Dahmewählt am 10. November ihren neuen Gemeindekirchenrat.

Die Pfarrsprengel im Niederen Fläming wählen auch an mehreren Sonntagen: In Werbigund Reinsdorfwird am 10. November gewählt und in Wiepersdorfund Meinsdorfam 17. November.