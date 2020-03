Am Wochenende: Zehn neue Infizierte in TF

Teltow-Fläming

Über das Wochenende ist die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus auf 23 Personen gestiegen. Das teilte der Landkreis am Sonntagnachmittag mit. Das sind zehn mehr als Freitag. Zum ersten Mal wurde im Süden des Kreises, im Amt Dahme, ein Mensch positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Inzwischen befinden sich 48 Menschen in Quarantäne. Gleichzeitig warten in Teltow-Fläming mit 199 Menschen so viele wie noch nie auf das Ergebnis ihres Coronatests. Sie gelten als Verdachtsfälle.

Kfz-Zulassung nur noch für systemrelevante Fahrzeuge

Die Kreisverwaltung hat inzwischen weitere Leistungen eingeschränkt. Seit Freitag werden in den Kfz-Zulassungsstellen in Luckenwalde und Zossen nur noch Anträge von Fahrzeughaltern mit Wohn- oder Firmensitz in TF und für Fahrzeuge, die zur Aufrechterhaltung systemrelevanter Bereiche zwingend notwendig sind, bearbeitet. Das sind beispielsweise Autos im medizinischen Dienst, Lkw im Güter- und Versorgungsverkehr sowie Busse im öffentlichen Personenverkehr. Beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein, heißt es aus der Verwaltung.

Auch die Polizei in Teltow-Fläming ist wegen des Coronavirus deutlich schwerer zu erreichen. Beispielsweise will man bei den Revierpolizisten soziale Kontakte reduzieren. Deshalb bleiben einige Sprechzimmer derzeit geschlossen.

Viele Anliegen kann man bei der Polizei inzwischen online erledigen, beispielsweise Strafanzeigen erstatten oder Zeugenhinweise abgeben.

Blutspenden dringend benötigt

Wer seine freie Zeit nun sinnvoll nutzen möchte, den ruft der Landkreis zum Blutspenden auf. „Um die Versorgung schwerkranker Patienten zu gewährleisten, sind in ganz Deutschland täglich 15.000 Spenden nötig“, berichtet Krisenstabsleiterin Silke Neuling.

Sie versichert: Über eine Ansteckungsgefahr müssen sich Blutspender beim DRK keine Sorgen machen. „Viel mehr gilt: Wer zum Blutspenden geeignet ist, sollte das jetzt tun“, so Neuling. In dieser Woche gibt es Blutspendetermine in Zossen und Ludwigsfelde.

Von Victoria Barnack