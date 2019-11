Mindestens drei von 100 Menschen schlafen schlecht

Luckenwalde

Immer mehr Menschen schlafen schlecht. Was für die ganze Bundesrepublik gilt, zeigt sich konkret in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald. Laut dem neuesten Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer leiden in TF 32,7 und in LDS sogar 38,2 von 1000 Beschäftigten unter Ein- und Durchschlafstörungen.

Der Report zeigt auch: In den zurückliegenden Jahren werden solche Diagnosen sowohl bei Männern als auch bei Frauen immer öfter gestellt.

Schuld an den Schlafstörungen soll auch ein hektischer Alltag sein. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

„Die Ballungszentren sind bei diesem Problem ganz weit vorn“, sagt Sven Lange, Barmer-Regionalgeschäftsführer in Luckenwalde. Der Report habe ergeben, dass es viele Betroffene dort gibt, „wo es immer hektisch zugeht“. In Brandenburg sind die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel am häufigsten betroffen. Den besten, also niedrigsten Wert hat die Prignitz. TF und LDS und liegen im Bundesdurchschnitt.

„Dunkelziffer wesentlich höher“

Eine Auswertung auf Ebene von Städten und Gemeinden gibt es nicht, sagt Lange. Der Regionalgeschäftsführer geht aber davon aus, dass sich das Gefälle zwischen dem ländlichen Süden und dem berlinnahen Norden auch in dieser Statistik widerspiegeln würde.

„Die Dunkelziffer der Menschen mit einer Schlafstörung liegt vermutlich noch wesentlich höher“, berichtet Sven Lange darüber hinaus. Laut einer Umfrage sucht nicht einmal die Hälfte aller Betroffenen einen Arzt auf.

Zahlen und Fakten Gelegentlich schlecht zu schlafen, ist laut Experten noch kein Grund zur Sorge. Von einer Schlafstörung sprechen Mediziner, wenn der Patient regelmäßig oder häufig und zudem über einen längeren Zeitraum Probleme beim Schlafen hat und wenn er dadurch erheblich beeinträchtigt wird. Mehr als 80 verschiedene schlafmedizinische Erkrankungen gibt es. Ein- und Durchschlafstörungen sind laut Barmer die am häufigsten diagnostizierten Schlafprobleme. Bundesweit sind laut Barmer 38,2 Prozent von 1000 Beschäftigten betroffen. In Brandenburg liegt der Wert bei bei 34,7. 1,55 Millionen Berufstätige plagen Schlafstörungen, wenn man diese Werte auf die gesamte Bevölkerung hochrechnet.

Nur diagnostizierte Fälle gehen aber in die Statistik mit ein. Nachvollziehbar findet Lange das trotzdem. „Menschen tun viele gesundheitliche Probleme als Bagatelle ab“, sagt er, „auch eine Schlafstörung nimmt nicht jeder als solche wahr.“

Diese Berufe sind besonders oft betroffen

Und die Ursache für die vielen Probleme beim Ein- und Durchschlafen? „Ein Großteil der Einflüsse kommt aus dem Beruf“, berichtet Lange. Der Barmer-Gesundheitsreport benennt als besonders oft Betroffene: Bus- und Straßenbahnfahrer, Security-Mitarbeiter, Maschinen- und Anlagenführer genauso wie das Personal im Callcenter.

Lange erklärt: Wer im Schichtdienst, als Leiharbeiter nur befristet angestellt ist, hat statistisch gesehen ein höheres Risiko. „In prekärer Beschäftigung treiben die Menschen häufiger Zukunftsängste um“, sagt Lange. Sie rauben den Betroffenen sprichwörtlich den Schlaf.

Wer in Schichtarbeit, als Leiharbeiter oder nur befristet arbeitet, kann statistisch gesehen schlechter schlafen. Quelle: Marina Ujlaki

Das Resultat: „Die Fehlzeiten dieser Beschäftigen steigen“, erklärt Sven Lange. Durchschnittlich 56 Tage im Jahr sind Menschen mit einer Schlafstörung krankgeschrieben. Bei Personen ohne diese Probleme sind es 36 Tage weniger pro Jahr. Auch für TF und LDS ein immenser wirtschaftlicher Schaden.

Mit Schlafstörung steigen auch andere Risiken

Doch die Krankenkassen interessieren sich auch aus einem weiteren Grund für die vermeintlich harmlosen Probleme beim Ein- und Durchschlafen: Sie bergen auch Risiken für andere Krankheiten in sich. „Die Herzgesundheit steht in diesem Zusammenhang ebenfalls im Vordergrund“, sagt Sven Lange.

Außerdem leiden Menschen mit Schlafstörungen statistisch auch häufiger an psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus steigt die Gefahr, tablettensüchtig zu werden – sowohl von Schlaftabletten als auch von Antidepressiva oder Sedativa, die für die Behandlung der Schlafstörungen eingesetzt werden.

Der Experte warnt: Auch das Risiko zur Tablettensucht steigt. Quelle: Oliver Berg/dpa

In allen Regionen von Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald bieten Krankenkassen wie die Barmer deshalb Angebote an, die dem Problem zuvorkommen sollen. Lange und seine Kollegen in TF gehen beispielsweise gezielt auf Unternehmen zu. „Wir möchten Firmen für Probleme wie Schlafstörungen sensibilisieren“, sagt er.

Entspannungskurse sind nachweislich erfolgreich

In mehrwöchigen Kursen oder kürzeren Workshops sollen Beschäftigte Achtsamkeit und Entspannungstechniken erlernen. Mit medizinischen Tests können Ärzte feststellen, wie gut jeder Einzelne mit Stresssituationen zurecht kommt.

„Viele Beschäftigte behaupten von sich selbst, gut mit Stress umgehen zu können“, erklärt er. Die Untersuchungen beweisen oft das Gegenteil. „Wer an Entspannungs- oder Achtsamkeitskursen teilnimmt, ist im Umgang mit Schlaf- und ähnlichen Problemen nachweislich erfolgreicher.“

