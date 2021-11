Immobilienmarkt: Kosten für Häuser und Grundstücke in Teltow-Fläming seit Corona hoch

Teltow-Fläming

Die Nachfrage nach Häusern und Baugrundstücken im Norden von Teltow-Fläming ist derzeit trotz steigender Baukosten hoch wie nie. Die Erfahrungen während dem Corona-Lockdown scheinen bei vielen den Wunsch nach einem Eigenheim mit Grundstück verstärkt zu haben. Doch steigt die Nachfrage, steigen auch die Kosten. Das stellt einige, die sich ein Haus wünschen, vor große Probleme.

Nach Angaben der Unteren Bauaufsicht des Landkreises wurden in den letzten Jahren immer in etwa gleich viele Bauanträge eingereicht. Sei die Zahl von 2011 bis 2015 noch gestiegen, habe sie sich zwischen 2018 und 2020 „relativ stabil“ auf etwa 1350 Anträge im Jahr eingependelt. „Für 2021 ist mit knapp 1400 Anträgen zu rechnen. Das wäre seit 2019 eine wieder steigende Tendenz“, hieß es. Der Großteil der Anträge komme wegen der Nähe zu Berlin üblicherweise aus dem Norden des Landkreises. Aus Ludwigsfelde waren das bisher in 2021 mit 318 die mit Abstand meisten, gefolgt von Zossen (171) und Blankenfelde-Mahlow (148).

Verkäufer von Häusern und Grundstücken verlangen hohe Preise

Deutlich wird die große Nachfrage bei Bestandshäusern: Laut einer aktuellen Analyse von Immoscout 24 stieg die Nachfrage nach Einfamilienhäusern zum Kauf im Berliner Speckgürtel auf der Online-Plattform zwischen Februar 2020 und Juni 2021 um 80 Prozent an. Die Angebotspreise im Umland von Berlin kletterten zudem von 2479 Euro pro Quadratmeter (Februar 2020) auf 3027 Euro (Juni 2021) – ein Plus von 22 Prozent.

Dass Haus- und Grundstückseigentümer derzeit hohe Preise verlangen, merken auch die Makler der Region. Cornelia Wenzel, Immobilienmaklerin in Rangsdorf, spricht von „total überzogenen“ Verkaufspreisen. Banken würden mit einem Kredit teilweise nicht den ganzen Kaufbetrag abdecken, sagt Wenzel. Sie mache derzeit die Erfahrung, dass einige ihrer Kunden sich einen zweiten Kredit aufbürden, etwa für die Nebenkosten. Dass sich die Preise bald wieder normalisieren, glaubt Wenzel erst einmal nicht. „Bis Ende des nächsten Jahres steigern sich die Kosten bestimmt noch.“

"Baugrundstücke brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu bewerben": Maklerin Cornelia Wenzel aus Rangsdorf hat eine lange Warteliste an Interessenten. Quelle: Lisa Neugebauer

Kosten für Eigenheim können extrem ansteigen

Doch nicht nur die Grundstücke sind teuer: Auch die Baukosten haben sich in der Corona-Zeit extrem erhöht, vor allem, weil die Materialkosten gestiegen sind. „Eine Dachlatte hat 80 Cent gekostet, jetzt kostet sie 2,70 Euro“, gibt Wenzel ein Beispiel. „Der Bedarf ist groß und der kann momentan nicht gedeckt werden.“

Junge Familien können sich Eigenheim kaum leisten

„Der Immobilienmarkt ist im Moment sehr extrem“, sagt Wenzel. Vor allem für junge Familien sei es derzeit sehr schwierig an ein Haus zu kommen, sagt die Maklerin, denn bei denen fehle oft das nötige Eigenkapital. Sie macht die Erfahrung, dass viele Käufer sich das nur leisten können, wenn Familienmitglieder einen Teil des Geldes beisteuern.

Trotzdem sei die Nachfrage ungebrochen. Vor allem seit Corona spürt Wenzel noch einmal einen Schub. „Die Stadtflucht nimmt auf jeden Fall zu“, sagt sie und erzählt, dass sie Grundstücke schon nach zwei Stunden wieder von ihrer Internetseite nehmen muss, weil sie dann so viele Anfragen erreichen. „Baugrundstücke brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu bewerben, ich habe eine so lange Warteliste“, sagt sie.

Von Lisa Neugebauer