Teltow-Fläming

Von den 171.554 Einwohnern im Landkreis Teltow-Fläming sind 92.393 Personen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 85.126 haben den vollständigen Impfschutz. Das entspricht einer Impfquote von 53,9 Prozent bei den Erstimpfungen und 49,6 Prozent beim vollständigen Impfschutz.

Diese Daten hat das Brandenburger Gesundheitsministerium jetzt – auch nach Altersgruppen betrachtet – zum ersten Mal den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Dafür wurden Daten zu Covid-19-Impfungen aus drei verschiedenen Quellen genutzt, analysiert und ausgewertet. Auch wenn diese Auswertung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und als „Näherungsrechnung“ gilt, zeigt sie doch eindeutige Tendenzen.

Mit einer vollständigen Impfung von knapp 50 Prozent der Bevölkerung liegt Teltow-Fläming im Landesvergleich ähnlich wie andere Landkreise und kreisfreien Städte, deren Quote zwischen 47 und 68 Prozent variiert.

78 Prozent der über 60-Jährigen geimpft

Die höchste Impfquote erreicht Teltow-Fläming in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Sie machen mehr als 52.000 Einwohner aus. 84 Prozent von ihnen haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, 78,2 Prozent sind vollständig geimpft.

Den geringsten Impfschutz gibt es bei Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren. Quelle: Victoria Barnack

Die Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren – also derer, die zumeist im Arbeitsprozess stehen – zählt mehr als 90.000 Einwohner. Ihre Impfquote liegt bei 51,3 Prozent (Erstimpfung) und 47,6 Prozent (vollständiger Schutz).

Den geringsten Impfschutz im Landkreis gibt es bei Kindern und Jugendlichen. Von 7702 Einwohnern zwischen zwölf und 17 Jahren haben knapp ein Viertel eine erste Covid-19-Impfung erhalten; nur 13,3 Prozent gelten als vollständig geschützt. Die junge Generation wurde vorwiegend in Arztpraxen geimpft.

Krisenstabsleiterin relativiert die Bilanz

Die Leiterin des Krisenstabs Teltow-Fläming, Silke Neuling, relativiert die Impfbilanz des Landes: „Die Zahlen gleichen der ersten Hochrechnung bei einer Wahl und sind damit nicht vollständig aussagefähig, sondern nur ein Trend“, erklärt sie gegenüber der MAZ. Es spiele keine Rolle, ob man ein paar Prozent über oder unter dem Landesdurchschnitt liege, dazu seien die Zahlen nicht belastbar genug.

Insbesondere zu Impfungen bei Hausärzten liegen nur begrenzt Daten vor; auch über Impfungen von Teltow-Flämingern in anderen Bundesländern wisse man nichts. Dass die Impfquoten in großen Städten höher sind, sei nicht verwunderlich, denn dort wurden zuerst die Impfzentren eingerichtet.

Silke Neuling richtet Impf-Appell an Unentschlossene

„Im Vergleich der Landkreise um uns herum sehen wir ähnliche Impfquoten“, so Silke Neuling. „Eine gute Impfquote haben wir bei der besonders gefährdeten älteren Bevölkerung der über 60-Jährigen“, stellt die Krisenstabschefin fest. Trotzdem richtet sie ihren Appell an alle Bürger, die noch unentschlossen sind: „Gehen Sie bitte impfen! Damit leisten Sie auch einen Beitrag zur Entlastung der Krankenhäuser.“ Je weniger schwere Corona-Erkrankungen es gebe, desto größer sei die Intensivbettenkapazität für andere lebenswichtige Eingriffe. „Sie können damit vielleicht sogar Menschenleben retten“, so Neuling.

Impfstoff von Johnson & Johnson im Impfzentrum Luckenwalde

Im Impfzentrum Luckenwalde in Trägerschaft des Landkreises sind Corona-Schutzimpfungen noch bis zum 23. September möglich. „Seit kurzem kommt dort auch der Impfstoff der Firma Janssen (Johnson & Johnson) zum Einsatz, der nur einmalig verabreicht werden muss“, teilt der Landkreis mit. Dies ist jedoch nur für Personen über 18 Jahre möglich; für die Impfung jüngerer Menschen sollten Haus- oder Kinderarztpraxen konsultiert werden.

Inzidenz in TF bei 46,6

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt indes weiter. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 28 Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Landkreis. Damit haben sich bisher insgesamt 7270 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 46,6 (Vortag 39,1) und damit den 14. Tag in Folge über der Marke von 35. Die Zahl der Todesfälle liegt seit Tagen unverändert bei 209.

Von Elinor Wenke