Teltow-Fläming

Die Corona-Inzidenz ist am Freitag abermals gesunken. In Teltow-Fläming beträgt der Wert nun 805,6. Das Robert-Koch-Institut hat die offiziellen Inzidenzen der vergangenen Tage zwar nach oben korrigiert, weil einige Infektionsmeldungen erst verspätet in das System eingetragen werden konnten. Dennoch sinkt die Inzidenz deutlich. Der letzte leichte Anstieg des Wertes war vor knapp zwei Wochen zu verzeichnen. Seit dem 27. März nimmt die Inzidenz in Teltow-Fläming kontinuierlich ab.

Rund 250 Corona-Infektionsmeldungen pro Tag verzeichnete das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche. Am Freitag waren es exakt 249, am Donnerstag genau 251. „Noch vor kurzem hatten wir das zwei- oder dreifache Aufkommen. Deshalb sind wir optimistisch, dass sich die Situation langsam entspannt“, kommentiert Sozialdezernentin Kirsten Gurske das aktuelle Infektionsgeschehen.

Viele Coronafälle im Norden von Teltow-Fläming

Insgesamt 49 276 Einwohnerinnen und Einwohner von Teltow-Fläming haben sich in mittlerweile 25 Monaten der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Die meisten Menschen wurden seitdem in Blankenfelde-Mahlow und Ludwigsfelde positiv getestet.

Momentan infiziert sind noch knapp 2560 Personen im gesamten Landkreis. Das sind rund 1200 weniger als vor einer Woche. Das Gesundheitsamt zählt akute Coronafälle noch immer in allen Städten und Gemeinden in TF.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Coronafälle auf Intensivstationen in TF

In den vergangenen sieben Tagen wurde aus Teltow-Fläming kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Auf den Intensivstationen im Landkreis ist die Zahl der Covid-Patienten inzwischen auf zwei gesunken. Die Coronafälle belegen aktuell noch rund 15 Prozent aller im Landkreis verfügbaren Intensivbetten.

Von Victoria Barnack