Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming haben die Corona-Zahlen den letzten Schwellenwert überschritten. Denn am Donnerstag wurden abermals neue Höchstwerte bei den Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Letztere liegt laut dem Robert-Koch-Institut jetzt bei 756. Für ungeimpfte Menschen drohen damit weitere Einschränkungen.

Lesen Sie auch Alle tagesaktuellen Corona-Zahlen aus Teltow-Fläming finden Sie hier

Bleibt die Inzidenz auch in den nächsten beiden Tagen bei über 750, muss die Landrätin die strengeren Corona-Regeln ausrufen. Denn gleichzeitig zeigt derzeit ein weiterer wichtiger Wert im Land Brandenburg Gelb auf der Warn-Ampel: Deutlich mehr als zehn Prozent der Intensivbetten in den Krankenhäusern sind jetzt mit Covid-Patienten belegt. Am Donnerstag lag dieser Wert bei 15,9 Prozent.

Konsequenzen hat das lediglich für Ungeimpfte. Für sie würde dann eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr gelten. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise für den Weg zur Arbeit, zum Arzt, zum Lebensgefährten oder den eigenen Kindern.

15 Soldaten helfen Teltow-Fläming im Kampf gegen Corona

Dass die Inzidenzen in dieser Woche so stark ansteigen, hat auch damit zu tun, dass inzwischen mehr Personal in der Kreisverwaltung an der Pandemie-Bewältigung arbeitet. Seit dieser Woche unterstützen 15 Bundeswehrsoldaten die Kreisverwaltung. Im „Pandemie“-Team arbeiten 26 feste Mitarbeiter, beispielsweise in der Meldestelle, dem Teststellen-Management und der Kontaktermittlung. Weitere Hilfe kommt jetzt unter anderem aus anderen Bereichen des Gesundheitsamtes und aus dem Ordnungsamt.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Impfzentrum kommt wohl nur in abgespeckter Form

Zuletzt waren die Mitarbeiter im Gesundheitsamt massiv überfordert. Zeitweise standen bis zu 900 Neuinfektionen ungemeldet offen. Statt der tatsächlichen Inzidenz von rund 660 ging deshalb nur ein Wert von 400 in die offizielle RKI-Statistik ein.

Landkreis braucht Hilfe bei Corona-Kontrollen

Für die Corona-Kontrollen vor Ort hatte die Landrätin die Städte und Gemeinden vor einer Woche sogar um Hilfe gebeten. Schon im vergangenen Jahr und im Winter war das so geschehen.

Aus Jüterbog kam nun ein deutliches Nein von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) auf diese Bitte. In einem offiziellen Schreiben begründete er seine Entscheidung damit, dass er das notwendige Personal nicht habe und sucht die Schuld bei der Landrätin. „Ihr Personalaufwuchs in den letzten Jahren war beträchtlich, während Sie zurecht streng darüber wachten, dass mein Personalbudget schlank bleibt“, erklärte Raue. Er verweist auf die vom Landkreis „rechtswidrig auf Kosten der Kommunen angehäuften allgemeinen Rücklagen in zweistelliger Millionenhöhe“. Seine Forderung: Die Landrätin solle das „unrechtmäßig einbehaltene Geld“ aus der Kreisumlage vergangener Jahre nutzen und sich davon Überwachungspersonal kaufen.

Von Victoria Barnack