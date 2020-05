Trauungen in TF: Freunde und Familie dürfen wieder dabei sein

Teltow-Fläming

Immer mehr Corona-Einschränkungen werden in diesen Tagen gelockert. Langsam kommen die meist positiven Konsequenzen auch in Teltow-Fläming an. Besondere Freude dürfte bei hochzeitswilligen Paaren herrschen. Zum Beginn der Woche erfuhren die Standesämter der Städte und Gemeinden in TF, dass Trauungen nicht mehr allein mit dem Paar stattfinden müssen.

Dabeisein dürfen nun auch wieder Trauzeugen und andere Gäste, beispielsweise Eltern und Kinder, aber auch Menschen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören. Die Lockerung gilt ab sofort. Das letzte Wort über die Anzahl der zugelassenen Gäste haben aber die Standesämter.

Uwe Lindner und Frank Wallmeyer heirateten Ende April in Ruhlsdorf – wegen Corona allein auf dem Standesamt. Quelle: Margrit Hahn

Die Städte und Gemeinden klären nun die Details zu der Lockerung. „Natürlich müssen Abstandsgebot und Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden“, sagt Zossens Ordnungsamtsleiterin Stefanie Wegner, „nicht zuletzt um unsere Standesbeamtin vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.“

Individuelle Regeln für jede Trauung

In Zossen wird nun schnellstmöglich darüber entschieden, wie groß der Kreis der Gäste sein kann. Wegner betont, das hänge vor allem davon ab, wo sich zwei Menschen das Ja-Wort geben. Der an der Eheschließung teilnehmende Personenkreis müsse in einem angemessenen Verhältnis zur Größe des Trauraumes stehen. Die Eheschließung könne auch an einem anderen Trauort zugelassen werden, wenn dadurch das Infektionsrisiko für die Standesbeamten nicht erhöht wird.

Wer wo mit wie vielen Gästen die Trauung zelebrieren darf, ist also nicht nur von Gemeinde zu Gemeinde, sondern auch von Paar zu Paar unterschiedlich.

Einfach umzusetzen werden die Lockerungen wegen der vielen Detailfragen wohl für die wenigsten Kommunen. In Ludwigsfelde beispielsweise gilt ab Montag im Rathaus – in dem sich auch das Standesamt befindet – und in allen anderen Dienstgebäuden der Stadtverwaltung, inklusive der Schulen, eine Maskenpflicht. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Für die Kitas werden derzeit die Hygienekonzepte überarbeitet.

Zehnter Corona-Todesfall in Teltow-Fläming

Ludwisgfelde ist weiterhin die Kommune mit den meisten Infektionen im Landkreis. Neue Fälle wurden am Mittwoch nicht gemeldet. Ein weiterer Todesfall – inzwischen der zehnte im Kreis – kam allerdings hinzu. Es handelt sich um eine Person aus Ludwigsfelde.

Von Victoria Barnack