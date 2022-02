Teltow-Fläming

Im gesamten Landkreis Teltow-Fläming fehlen mehr als 1000 Betreuungsplätze für Kinder und Jugendliche in Krippen, Kindergärten und Horten. Das geht aus einer detaillierten Übersicht hervor, die der Landkreis in dieser Woche im Jugendhilfeausschuss vorgestellt hat. Demnach fehlen fast 200 Plätze für Kinder bis zu drei Jahren in den Krippen. Im Kindergartenalter vom dritten Lebensjahr bis zu Einschulung mangelt es insgesamt an über 600 Plätzen. In den Horten für die Erst- bis Viertklässler gibt es rund 230 Plätze zu wenig.

In Blankenfelde-Mahlow fehlen die meisten Kitaplätze

Die Zahlen zeigen, wie unterschiedlich die Situation in verschiedenen Gemeinden von Teltow-Fläming ist. Am größten ist der sogenannte Fehlbedarf in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Laut der Prognose des Kreises fehlen dort bereits in diesem Jahr mehr als 400 Kitaplätze. Die meisten davon – circa 230 – im Kindergartenbereich. Der Kreis attestiert der Gemeinde deshalb, dass Maßnahmen dringend notwendig seien. Die geplanten 80 Krippen- und 180 weitere Kindergartenplätze, die in den Jahren 2023 und 2024 entstehen sollen, werden das Problem demnach nicht lösen können. Gleichzeitig droht der Platzmangel dann in das Hortalter aufzuwachsen. Dort fehlen bisher „nur“ 44 Plätze in Blankenfelde-Mahlow.

Zossen braucht über 300 Kitaplätze

Auch in Zossen fehlen Plätze in allen drei Altersgruppen, laut der Prognose vom Kreis insgesamt 310. In der Stadt sollen frühestens im Herbst 2023 mehr als 90 neue Krippen und über 200 neue Kindergartenplätze für Entspannung sorgen. Wie realistisch dieses Szenario ist, bleibt angesichts des ungebrochenen Zuzugs in die Region abzuwarten. Gleichzeitig droht sich die Situation in Zossens Horten zu verschärfen: Aktuell fehlen 84 Plätze und ein geplanter Neubau wird offenbar keine zusätzlichen Kapazitäten mit sich bringen.

Ebenfalls tiefrot sind die Zahlen in der Gemeinde Am Mellensee. Ein Minus von 228 Kitaplätzen weist die Analyse in 2022 aus, fast die Hälfte davon in den Kindergärten. Zusätzlich geplante, insgesamt 140 neue Plätze ab 2025 stehen bisher unter dem Vorbehalt eines Bebauungsplans. Wenigstens im Hortbereich erwartet die Gemeinde schon im nächsten, spätestens übernächsten Jahr 170 neue Plätze. Das würde den aktuellen Mangel großzügig abdecken.

Jüterbog droht Schließung einer Kita

Im Süden ist das Minus in Jüterbog am größten – und das trotz Zahlen, die das schlimmste Szenario noch gar nicht beinhalten. Der Stadt droht die Schließung einer ihrer größten Kitas wegen erheblicher Baumängel. Auch ohne diese Annahme fehlen in Jüterbog 2022 rund 270 Kitaplätze. Allein im Hortbereich gibt es einen leichten Überschuss von 31 Plätzen; dafür fehlen in den Krippen und Kindergärten umso mehr. Auch geplante Bauvorhaben kann die Stadt für die kommenden Jahre nicht vorweisen – es fehlt an Geld. Mehr als dunkelrot daher die Anmerkung zum Zahlenwerk: „Sanierungsrückstau, Maßnahmen nötig!“.

Besser sieht es für junge Familien in Ludwigsfelde aus. Das Manko von aktuell fast 250 fehlenden Betreuungsplätzen geht die Stadt in absehbarer Zeit proaktiv an und baut in Größenordnungen die Kindergärten an, aus und um. Schon 2023 erwartet der Landkreis über 200 zusätzliche Plätze. Im Krippenbereich sollen es weitere 126 sein. Nur der Blick auf die Hortzahlen lässt die Sorgenfalten tiefer werden. 130 fehlen und laut Landkreis sind die Entwicklung im Juniorclub sowie weitere Planungen noch offen.

In Luckenwalde fehlen Kitaplätze im Kindergarten

Auch die Kreisstadt hat dieselben Wachstumsschmerzen. Bei über 1100 anspruchsberechtigten Kindern werden 2022 in Luckenwalde laut Kreis-Zahlen nur 22 Hortplätze frei bleiben. In den Krippen werden 24 Plätze fehlen, die frühestens 2023, realistisch wohl erst ab 2025 durch 30 neue Plätze ergänzt werden. Und in der Altersgruppe ab drei Jahren haben viele Eltern in Luckenwalde bereits jetzt arge Probleme damit, dass ihre Kinder überhaupt aufgenommen werden. Der Kreis prognostiziert für das aktuelle Jahr einen Mangel von fast 200. Auch in Luckenwalde seien Maßnahmen nun dringend nötig, so die Kreisverwaltung.

In Großbeeren fehlen Hortplätze

Vorerst ist der Hort auch in mehreren anderen Kommunen das größte Problem. In Großbeeren beispielsweise sind die Grundschüler die einzigen, bei denen es an Betreuungsplätzen mangelt. Die Gemeinde plant laut Landkreis aber bereits die „Schaffung von Hortplätzen“.

Auch in Niedergörsdorf fehlen derer 32, besagt die Prognose für 2022 vom Kreis. Eine Erweiterung des Hortes an der Grundschule in Blönsdorf ist bereits lange geplant. Mit Krippen- und Kitaplätzen ist die Gemeinde momentan ausreichend ausgestattet.

An Hortplätzen mangelt es auch im Amt Dahme. Laut der reinen Zahlen ist es im Kindergartenbereich ähnlich. Doch die Kommune kann dieses Minus durch überdurchschnittlich viele freie Krippenplätze ausgleichen. Bei den Jüngsten bleiben laut der Prognose in diesem Jahr nämlich 46 Plätze frei bei nur 81 Kindern im entsprechenden Alter.

Trebbin: Bald zu wenig Hortplätze?

Täuschen können die harten Fakten auch beim Blick nach Trebbin. Mit einer glatten Null geht die Stadt aus der Prognose freier oder mangelnder Kitaplätze für 2022. Sogar neun verfügbare Plätze im Hort sollen darunter sein, dabei streiten die Stadtverordneten seit Jahren über den Neubau. Inzwischen gibt es eine Einigung, doch bis das neue Gebäude steht, müssen zahlreiche Hortkinder in zweckentfremdeten Räumen betreut werden. Gleichzeitig bahnt sich im Ortsteil Glau der nächste Gau an: Die Eröffnung einer neuen Kita mit 65 neuen Plätzen ist gefährdet.

Einige wenige Kommunen bleiben vom Kitaplatzmangel bisher verschont. In der Gemeinde Niederer Fläming gibt es laut der Prognose 2022 genug Plätze für alle Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder. Genauso ist die Lage demnach auch in Baruth.

Freie Kitaplätze in Nuthe-Urstromtal und Rangsdorf

Mehrere Bauvorhaben haben rein statistisch auch in Nuthe-Urstromtal inzwischen zu einem Überschuss an Plätzen geführt. Dass der stetige Zuzug in die zweite Reihe des Berliner Speckgürtels das bald wieder ändern könnte – dessen sind sich die Kommunen bewusst. Am größten ist das Plus an Kitaplätzen übrigens in Rangsdorf – doch es ist mit Vorsicht zu genießen: Die Kommune hatte keine aktuellen Zahlen für die Prognose geliefert.

