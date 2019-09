In TF sind immer mehr Beschäftigte krankgeschrieben

Luckenwalde

Der Krankenstand ist in Teltow-Fläming 2018 noch deutlich angestiegen. Inzwischen sind täglich 58 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben, also 5,8 Prozent. Das geht aus dem neuen Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK hervor.Im Vorjahr lag der Wert in TF bei 5,4 Prozent.

TF liegt über Bundes- und Brandenburg-Durchschnitt

„Wahnsinnig hoch“, kommentiert die Leiterin des DAK-Servicezentrums in Luckenwalde, Claudia Steltner, das Ergebnis des Jahresberichtes. „Der Krankenstand liegt damit erheblich über dem Bundes- und auch über dem brandenburgischen Wert.“

In ganz Deutschland sind laut DAK täglich 42 von 1000 Beschäftigen krankgeschrieben. Brandenburgweit sind es 54. Überall ist der Wert von 2017 zu 2018 gestiegen. Für die Erhebungen waren bundesweit tausende Versicherte verschiedener Krankenkassen zu Art der Erkrankungen, Häufigkeit und Dauer befragt worden.

Erkältungen und Grippe liegen nur auf Platz 2 der häufigsten Ursachen für eine Krankschreibung. Quelle: kkh

In Teltow-Fläming leiden die meisten Beschäftigten unter Rückenschmerzen, Knieproblemen oder Bandscheibenvorfällen. 22,5 Prozent aller Krankschreibungen gehen auf eine Diagnose im Muskel-Skelett-System zurück.

Betroffen sind quasi alle Berufsgruppen“, sagt Claudia Stenzel, „das betrifft körperlich hart Arbeitende genauso wie jene, die im Büro arbeiten und deshalb viel sitzen.“ Auf Platz 2 rangieren Atemwegserkrankungen. Am dritthäufigsten sind die Beschäftigten wegen Verletzungen krankgeschrieben.

Zahlen und Fakten In Teltow-Fläming ist der Krankenstand 2018 von 5,4 auf 5,8 Prozent gestiegen. Öfter krank sind nur die Beschäftigten aus dem Landkreis Barnim. Am gesündesten sind die Beschäftigten in Potsdam (4,6 Prozent), Cottbus (5,2) und Oberspreewald-Lausitz (5,2). Die meisten Fehltage verursachten in TF mit 22,5 Prozent Erkrankungen am Muskel-Skelett-System, wie Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und Knieprobleme. Ein krankes Atmungssystem sorgte für 15,6 Prozent aller Fehltage. Dazu gehören Erkältungen, Bronchitis und Mandelentzündungen. Wegen Verletzungen, also Unfällen im Haushalt oder auf der Arbeit, Schnittwunden oder Verstauchungen, entstanden 14,4 Prozent der Fehltage.

Warum der Wert in Teltow-Fläming so hoch ist? Claudia Stenzel vermutet eine Ursache bei langen Pendlerstrecken zwischen Wohn- und Arbeitsort. In der Landeshauptstadt Potsdam, wo die Arbeitswege vermeintlich kürzer sind, liegt der Krankenstand beispielsweise nur bei 4,6 Prozent.

„Wer lange zur Arbeit pendelt, der schafft es am Ende des Tages oft nicht mehr, sich Zeit für sich selbst zu nehmen“, sagt Stenzel.

Thema Sucht: „Ergebnisse sind erschreckend“

Besserung scheint kaum in Sicht. In allen genannten Bereichen gab es 2018 mehr Fehltage als im Vorjahr. Auch für psychische Erkrankungen gilt das – obwohl es 2017 einen leichten Rückgang gegeben hatte. Die DAK hat in ihrem Gesundheitsbericht auf diesen Bereich deshalb ihren Schwerpunkt gelegt.

In jedem Jahr wird ein Thema näher untersucht –diesmal die Abhängigkeit von Zigaretten, Alkohol, Spielen. „Die Ergebnisse sind erschreckend“, sagt Claudia Stenzel, „denn sie zeigen, wie viel von diesem Suchtverhalten während der Arbeitszeit stattfindet.“

Jeder Zweite war wegen Alkohol schon einmal unkonzentriert oder abgelenkt auf der Arbeit. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Besonders bemerkenswerte Auswirkungen hat der Alkohol auf das Berufsleben. Fast 50 Prozent aller Beschäftigten gestehen, dass sie innerhalb der letzten drei Monate wegen des Alkohols auf der Arbeit unkonzentriert oder abgelenkt waren. Ein Viertel gibt sogar zu, deshalb zu spät gekommen oder früher Feierabend gemacht zu haben.

„Bei denen, die nur vor dem PC sitzen mag das gehen“, sagt Claudia Stenzel, „wer aber mit dem Auto unterwegs ist oder auf Baustellen mit schwerem Gerät arbeitet, setzt sich und Andere einem großen Risiko aus.“

40 Prozent zocken am Arbeitsplatz

Zunehmend zum Problem wird auch die Computer-Spielsucht. Über 40 Prozent aller Beschäftigten zocken oder daddeln während der Arbeitszeit. „All diese Werte sind gravierend und viel höher als ich erwartet hätte“, sagt Stenzel.

Jüngere rauchen immer weniger

Ihre Kollegin und Kundenberaterin Anna-Lena Botterbrodt kann zumindest im Bereich der Raucher einen positiven Trend erkennen. Zwar gibt von den Befragten fast jeder Zweite zu, während der Arbeitszeit zu qualmen. „Von den jüngeren Menschen rauchen aber immer weniger“, sagt Botterbrodt. Nur 16 Prozent der 18- bis 29-Jährigen quarzen; bei den Über-50-Jährigen sind es über 23 Prozent.

Wer raucht, macht das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch während der Arbeitszeit. Quelle: Jan Woitas/dpa

„Früher war rauchen einfach cooler“, vermutet Claudia Stenzel, „heutzutage ist es auch durch das Rauchverbot in Gaststätten eher verpönt. Der Trend unter den Jüngeren geht zu einem gesunden Lebensstil.“

Stenzel und Botterbrodt hoffen, dass sie diesen Trend auch auf die anderen Suchtbereiche erweitern können. Die DAK bietet wie viele andere Krankenkassen zahlreiche Angebote an. Die Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert heute beispielsweise schon ganz anonym per App.

Von Victoria Barnack