Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming ist am Mittwoch deutlich gesunken. Sie liegt nun bei 1289,4 und damit zum ersten Mal seit über einer Woche unter 1300. Das Infektionsgeschehen in TF ist derzeit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt, wo es am Mittwoch eine Inzidenz von 1663 gab. Brandenburgweit liegt TF knapp über dem Durchschnitt von 1212.

Neuer Corona-Todesfall in Teltow-Fläming

528 Neuinfektionen wurden am Mittwoch aus Teltow-Fläming gemeldet. Das sind 173 weniger als am selben Tag vor einer Woche. Zudem gab es auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus in TF. Laut Daten des Gesundheitsamtes stammt der oder die Infizierte aus der Gemeinde Ihlow. Insgesamt sind nun genau 300 Menschen aus Teltow-Fläming an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben.

Keine Daten zu Impfdurchbrüchen in TF

Unklar ist derzeit, wie viele Impfdurchbrüche es momentan gibt. Während weiterhin circa ein Drittel aller Einwohnerinnen und Einwohner Brandenburgs ungeimpft sind, haben viele ältere Personen und Menschen aus Risikogruppen bereits eine vierte Impfung erhalten.

Auf MAZ-Anfrage heißt es aus dem Gesundheitsamt jedoch, dass derzeit keine Aussagen darüber möglich sind, wie hoch der Anteil von Geimpften unter den Infizierten ist. „Hier fehlen die Daten zum Impfstand der Betroffenen“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Seit einer Woche erfasst die Behörde nicht mehr von allen Infizierten Symptome und Kontakte. Die Ermittlungen konzentrieren sich nur noch auf Coronafälle in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, wie Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte.

Von Victoria Barnack