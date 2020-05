Corona in TF: Weniger akut Infizierte, mehr Bürgerservice

Teltow-Fläming

Immer weniger Menschen in Teltow-Fläming sind akut mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Montag vermeldete das Gesundheitsamt des Kreises drei neue Infektionen und gleichzeitig zwei Genesung mehr gegenüber dem Wochenende.

24 Menschen aktuell erkrankt

Von den nun insgesamt 134 Infizierten haben bereits 101 Menschen die Krankheit überstanden. Außerdem wurde ein Todesfall in Verbindungen mit dem Coronavirus zuletzt vor einer Woche gemeldet. Aktuell sind also lediglich 24 Menschen aus Teltow-Fläming mit dem Coronavirus infiziert. So wenig Menschen waren es zuletzt im März gewesen, als die Pandemie sich in TF gerade erst begonnen hatte zu verbreiten.

Neue Infektionen gab es zum Wochenstart lediglich noch in Luckenwalde und Ludwigsfelde. In einigen Städten und Gemeinden sind bereits alle am Coronavirus erkrankten Personen wieder genesen, so zum Beispiel in der Stadt Baruth, im Amt Dahme und in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal.

Letztere verzeichnete am Montag sogar weder aktuelle Verdachtsfälle noch Menschen, die in Quarantäne leben. Auch in Blankenfelde-Mahlow, der Gemeinde mit den zweithöchsten Infektionszahlen im Landkreis, befindet sich aktuell kein einziger Einwohner in häuslicher Isolation.

Mit der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens und den bundesweiten Lockerung der Eindämmungsverordnung weiten einige Kommunen in TF ihre Leistungen für die Einwohner wieder aus. In Blankenfelde-Mahlow beispielsweise bietet der Bürgerservice seit wenigen Tagen wieder das gewohnte Leistungsspektrum an. Die Einwohner der Gemeinde können die Mitarbeiter unter einer zentralen Rufnummer erreichen.

Mehrere Wochen lang konnten dort nur unaufschiebbare Anliegen erledigt werden. Der Bürgerservice ist in Blankenfelde-Mahlow die erste Anlaufstelle unter anderem für Einwohnermeldeangelegenheiten. Wer den Service nutzen will, muss vorab per Telefon einen Termin vereinbaren und vor Ort eine Mund-Nase-Maske tragen.

Schuleingangsuntersuchungen werden fortgesetzt

Auch bei den Schuleingangsuntersuchungen im gesamten Landkreis ist die Maske Pflicht. Die Tests vor der Einschulung waren im gesamten Kreis wegen der Coronapandemie ausgesetzt worden. Etwa 660 Schulanfänger sind noch zu untersuchen, berichtet der Landkreis.

