Die Zahl der Menschen in Teltow-Fläming, die im Verlauf einer Coronavirus-Infektion sterben, ist gestiegen. Am Dienstag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 13 neue Todesfälle im Landkreis bestätigt. Damit sind inzwischen 136 Einwohner an beziehungsweise mit dem Virus gestorben. Die Behörden veröffentlichen nur wenige Details zu den Toten, darunter Alter, Wohnort und Geschlecht. Ob sie Vorerkrankungen hatten oder wie lange sie an der Krankheit Covid-19 gelitten haben, wird nicht statistisch erfasst.

Im Durchschnitt sterben aktuell 3,14 Prozent aller Corona-Infizierten im Landkreis. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei knapp 2,9 Prozent. Deutlich gestiegen ist die Sterberate abermals bei den über 80-Jährigen in Teltow-Fläming. Alle 13 neuen Todesfälle vom Dienstag sind dieser Altersgruppe zuzuordnen. Inzwischen sind 42 Männer und 51 Frauen im Alter von 80 Jahren oder älter im Verlauf der Corona-Infektion gestorben. Gleichzeitig haben sich aber weniger Senioren in TF mit dem Virus angesteckt. Deshalb ist die Sterberate der Generation „80 Plus“ auf nunmehr 17,9 Prozent gestiegen.

Sterberate brandenburgweit noch höher

Vor einer Woche starben 15,7 Prozent von ihnen an oder mit Corona. Bei den jüngeren Altersgruppen ist die Sterberate in der gleichen Zeit leicht gesunken. Brandenburgweit liegt dieser Wert mit 3,7 Prozent aktuell noch höher als in TF. In ganz Deutschland beträgt die Sterberate momentan 2,7 Prozent.

In Teltow-Fläming sterben rein rechnerisch Männer deutlich öfter an oder mit dem Coronavirus. Bei den über 80-Jährigen sterben 24 Prozent aller infizierten Männer. Das ist fast jeder Vierte. Bei den Frauen über 80 liegt die Sterberate mit 14,7 Prozent zwar auch hoch, aber wesentlich niedriger als bei den Männern.

In allen anderen Altersgruppen ist eine ähnliche Tendenz zu erkennen, zum Beispiel den 60- bis 79-Jährigen: Hier liegt die Sterberate der erkrankten Männer bei 6,25 Prozent; die der Frauen nur bei 3,77 Prozent. Insgesamt sind in Teltow-Fläming bisher mehr Männer als Frauen unter den Corona-Toten, obwohl sich deutlich mehr weibliche Personen infizieren.

Am Dienstag wurden zudem sechs neue Coronafälle aus TF gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 68,8.

