Baugenehmigung: In Teltow-Fläming warten Bauherren sechs Monate

Das neue Zuhause für die eigene Familie, ein Anbau an das alte Elternhaus, neue Räume für die viel zu kleine Kita oder größere Hallen in einem der gefragten Gewerbeparks: Für all diese Vorhaben brauchen Bauherren eine Genehmigung vom Landkreis. Im Durchschnitt wartet man in Teltow-Fläming sechs Monate auf das Okay der unteren Bauaufsichtsbehörde. Das berichtete Amtsleiter Horst Förster-Schüz in dieser Woche.

„Vier Monate wären gut“

Dass die Wartezeit auf eine Baugenehmigung in Teltow-Fläming auf eine nicht akzeptable Dauer gestiegen ist, kann Förster-Schüz nicht abstreiten. „Drei Monate sollten es sein. Vier Monate wären gut. Aber sechs Monate sind definitiv zu lang“, sagte er am Mittwoch während der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft sowie für Regionalentwicklung und Bauplanung.

Horst Förster-Schüz, amtierender Amtsleiter der Unteren Bauaufsichts- und Unteren Denkmalschutzbehörde im Landkreis Teltow-Fläming Quelle: Hartmut F. Reck

2015 wurde der Rekord von mehr als 2000 Bauanträgen im Jahr aufgestellt. Bis heute ist er unerreicht. 2019 gingen 1542 neue Verfahren ein. Seit zwei Jahren ist die Tendenz wieder leicht rückläufig.

2020 wohl noch längere Wartezeiten

Für 2020 rechnet Förster-Schüz aber wieder mit mehr Anträgen. „Wir gehen in diesem Jahr auch noch einmal von einem weiteren Anstieg der Bearbeitungsdauer aus“, erklärte der Amtsleiter.

Schuld seien unter anderem vermehrte Anfragen auch per Telefon und E-Mail an die Sachbearbeiter sowie die Einarbeitung von neuem Personal und die bevorstehende Umstellung auf ein neues Computerprogramm. Brandenburgweit sollen Bauanträge bald elektrisch gestellt werden können.

Theilemann: Warum wurde nicht früher gehandelt?

Unter den Kreistagspolitikern sorgten die Neuigkeiten in dieser Woche für Unmut. „Warum wurden nicht früher personelle Maßnahmen ergriffen?“, wollte Max Theilemann ( AfD) wissen. Immerhin sei schon vor zehn Jahren klar gewesen, dass der BER in Schönefeld entsteht und damit auch in Teltow-Fläming mehr gebaut wird.

Max Theilemann (AfD) sitzt seit 2019 im Kreistag. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Chefetage der Kreisverwaltung verteidigt sich vehement gegen den Vorwurf, weggeschaut zu haben. Seit 2013 habe sich das zunehmende Interesse am Bauen in TF zunächst langsam bemerkbar gemacht, erklärte Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke).

Zuvor war eine von drei Prüfgruppen in der Baubehörde sogar wegen zu weniger Anträge und der finanziellen Schieflage des Landkreises abgeschafft worden. Erst ab 2015 waren deutlich mehr Bauanträge auch statistisch nachweisbar und damit das Aufstocken des Personals wieder möglich. In der Kreisverwaltung kümmern sich heute wieder drei Prüfgruppen um die vielen Bauanträge.

Dezernentin: Kein Personal „auf Vorrat“

Neues Personal könne man genauso wenig wie neue Kitas „auf Vorrat“ bauen, erklärte Baudezernentin und Beigeordnete Dietlind Biesterfeld ( SPD) auf Theilemanns Kritik. Immerhin würde es um Steuergelder gehen.

Das personelle Aufstocken, aber auch der Fachkräftemangel halten bis heute an: 2016 wurden drei zusätzliche Stellen eingerichtet. „Weil sie befristet ausgeschrieben waren, fanden sich leider keine geeigneten Bewerber“, erklärte Amtsleiter Förster-Schüz. Erst 2019 folgte die Entfristung und damit auch bessere Kandidaten. Im Juli sollen nun endlich alle neuen Stellen besetzt sein. Außerdem gibt es inzwischen je Prüfgruppe eine neue Bürokraft.

Überlastung: Sachbearbeiter öfter krank

„Die hohe Belastung, unter der die Kollegen in den letzten Jahren litten, war am Krankenstand deutlich spürbar“, berichtet Förster-Schüz, „erst jetzt ist ein Aufatmen zu spüren.“

Jörg Niendorf (Bauernverband) ist seit vielen Jahren Mitglied des Kreistags von Teltow-Fläming. Quelle: Hartmut F. Reck

„An die Zeiten, als der Landkreis in der Haushaltssicherung steckte und über jede Stelle lange diskutiert wurde, erinnere ich mich noch sehr gut“, sagte Jörg Niendorf (Bauernverband). In Anbetracht der vielen Nachrichten zum schnellen Tesla-Bau in Brandenburg schwindet sein Verständnis für die Behörde allerdings. „Bei mir im Amt Dahme gibt es Familien, die seit November 2018 auf eine Baugenehmigung warten“, sagte er. Inzwischen liegt der Antrag also seit fast 16 Monaten beim Kreis. „Ich weiß wirklich nicht, was ich diesen Häuslebauern sagen soll“, so Niendorf.

Wo wird am meisten gebaut? InBlankenfelde-Mahlow werden seit einigen Jahren die meisten Bauanträge gestellt. Exakt 296 waren es 2019. Die Tendenz ist leicht rückläufig. Zossen lag 2019 mit 246 Bauanträgen auf Platz 2. Es folgt Ludwigsfelde mit 178 Anträgen. Im Norden werden zwar noch doppelt so viele Anträge (1042) gestellt wie im Süden (500). Rangsdorf ist aber die einzige Nord-Gemeinde, in der die Zahl der Anträge noch steigt. Luckenwalde verzeichnet im Süden von TF mit 134 die meisten Bauanträge in 2019. In Niedergörsdorf hat sich die Zahl der Anträge von 2018 zu 2019 fast verdoppelt. Statt 21 wurden nun 41 Bauanträge gestellt. Das ist noch immer der niedrigste Wert in ganz TF. Die größten Vorhaben sind Gewerbebauten. Allen voran eine Gasturbinenanlage bei Radeland für den Bau der aus Russland kommenden Erdgasleitung. Sie brachte allein 1,1 Millionen Euro an Gebühren ein. Öffentliche Bauvorhaben werden in TF bevorzugt, also schneller behandelt. Der Neubau einer Kita im Ludwigsfelder Rousseau-Park war beispielsweise nach sechs Wochen genehmigt. Auch Grundschulen und Feuerwehren genießen diese Sonderbehandlung. Laut Statistikamt des Landes hat der Landkreis nicht annähernd so viele Anträge abgearbeitet wie eingereicht werden. Bis Ende November 2019 wurden lediglich 690 Baugenehmigungen erteilt.

Immerhin ein Gutes haben die vielen Bauanträge: Mit den Gebühren nimmt der Landkreis eine immense Summe Geld ein. Allein für genehmigungspflichtige Verfahren kassierte die Behörde rund 4,8 Millionen Euro. Hinzu kommen mehr als 120.000 Euro für Bußgelder und Akteneinsichten.

Von Victoria Barnack