An mehreren Standorten in Teltow-Fläming können sich Impfwillige ab sofort eine vierte Corona-Schutzimpfung holen. Das hat die Kreisverwaltung Ende vergangener Woche mitgeteilt. Damit setzt der Landkreis in seinen Impfstellen die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) um.

Konkrete Vorgaben dazu, ab wann und für wen es die zweite Auffrischungsimpfung geben soll, liegen nicht vor. Die Stiko hat keine allgemeine Angabe gemacht, wie lange der erste Booster her sein muss. Sinnvoll sei eine zweite Auffrischung nach drei Monaten vor allem für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Personen mit Immunschwäche sowie nach sechs Monaten für Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiko.

Impfzentren in Luckenwalde und Ludwigsfelde montags geschlossen

In Teltow-Fläming ist das allgemeine Interesse an den Corona-Schutzimpfungen in den vergangenen Wochen gesunken. Deshalb werden ab nächstem Montag (14. Februar) die Öffnungszeiten des Impfzentrums in der Luckenwalder Fläminghalle und im Ludwigsfelder Krankenhaus eingeschränkt. Beide Stellen sind dann immer montags geschlossen und haben von Dienstag bis Sonnabend von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In Ludwigsfelde ist ein Termin dafür notwendig, in Luckenwalde geht das auch spontan. In der Fläminghalle gibt es außerdem eine unverbindliche Impfsprechstunde, immer sonnabends zwischen 11 und 17 Uhr.

Wie hoch die Impf- oder Boosterquote in Teltow-Fläming derzeit ist, ist nicht bekannt. Die beiden Impfstellen des Kreises sowie der mobile Impfbus wurden in den vergangenen zwei Monaten rund 19 500 Mal genutzt. Die meisten Menschen, circa 80 Prozent der Impflinge, ließen sich boostern.

Inzidenz in Teltow-Fläming sinkt auf 2017,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist über das Wochenende gesunken. Sie beträgt nun 2017,4. Am Freitag war nach einem Software-Update und hunderten verspäteten Corona-Meldungen der Höchstwert von über 2400 gemeldet worden.

Am Sonnabend gab es 373 Neuinfektionen und am Sonntag weitere 313. Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus kamen nicht hinzu. Auf den Intensivstationen in Teltow-Fläming liegen aktuell zwei Covid-Patienten. Einer von ihnen muss künstlich beatmet werden.

