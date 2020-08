Luckenwalde

Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres weist die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) noch einmal auf die Maskenpflicht hin. Technik-Bereichsleiter Andreas Franke betont, dass ab Montag nicht nur in Brandenburgs Schulen, sondern nach wie vor auch im öffentlichen Nahverkehr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. „Wir erwarten, dass die Schüler dieser Pflicht nachkommen“, sagt er der MAZ in dieser Woche.

Eltern sollen helfen und wenn nötig kontrollieren

Sein Appell richtet sich jedoch in erster Linie an die Eltern. Sie sind dafür zuständig, dass ihre Kinder sicher auf dem Schulweg unterwegs sind. „Bitte weisen Sie Ihre Kinder vor dem Schulstart noch einmal auf die Maskenpflicht im Bus hin“, sagt Andreas Franke. „Wenn nötig, kontrollieren Sie, ob das Kind die Maske dabei hat, wenn es früh das Haus verlässt“, empfiehlt er.

Anzeige

Lesen Sie auch: TFs Schulen bereiten sich auf die Maskenpflicht vor

Weitere MAZ+ Artikel

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres ändert sich bei der VTF wie in jedem Sommer der Fahrplan, der seit einigen Monaten an die Ferienzeit angepasst war. Denn in Teltow-Fläming ist der öffentliche Nahverkehr nach wie vor stark von den Schulbussen geprägt. Andreas Franke erklärt, mit dem Schulstart wird die Zahl der Fahrgäste in den Bussen in allen Teilen von Teltow-Fläming wieder deutlich zunehmen.

Busfahrer können Maskenpflicht nicht kontrollieren

Die gesamte Kontrolle der Maskenpflicht den Fahrern zu überlassen, hält der Bereichsleiter nicht für machbar. „Wir als VTF können vielleicht beim Einstieg kontrollieren, ob die Fahrgäste die Maske dabei haben“, sagt Andreas Franke, „aber die Fahrer können nicht permanent nachsehen, ob hinten im Bus alle Schüler den Schutz aufhaben.“ Denn die Maskenpflicht gilt während der gesamten Fahrt, egal wie lang der Weg zur Schule ist.

Busfahrer Mario Nebich hinter einer der neu angebrachten Infektionsschutz-Scheiben. Quelle: Uwe Klemens

„Einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist wichtig“, sagt Andreas Franke. „Denn wenn ab Montag wieder alle Schüler in die Schule gehen, wird es in den Bussen auch wieder voller. Den Mindestabstand können wir in den Fahrzeugen dann nicht mehr einhalten“, erklärt er. Die Verkehrsgesellschaft hat zum Schutz von Kunden und Busfahrern im Juli außerdem damit begonnen, die Fahrerkabinen mit transparenten Spuckschutzscheiben auszustatten.

Rund 7000 Schüler nutzen den Bus

In Teltow-Fläming nutzen rund 7000 Schüler die Busse, um zur Schule zu gelangen. Das ist mehr als jeder dritte Schüler im Landkreis. Den Großteil der „Buskinder“ im Landkreis befördert die VTF selbst. Auf einigen Linien kommen extern beauftragte Firmen zum Einsatz. Auch hier gilt die Maskenpflicht für alle Fahrgäste.

Von Victoria Barnack