Schöbendorf

564 bestätigte Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gibt es in Brandenburg bereits. „In Teltow-Fläming hat sich bisher kein Verdachtsfall bestätigt“, sagt Dietlind Biesterfeld ( SPD), Beigeordnete und Dezernentin. „Aber wir wollen vorbereitet sein und uns nicht von dieser Krise überraschen lassen.“ Deshalb gibt es in der Kreisverwaltung schon lange einen ASP-Krisenstab. Spätestens mit dem ersten Fall in Brandenburg nahe der polnischen Grenze am 10. September 2020 wurde die Arbeit forciert. In Teltow-Fläming geht man dafür einen in Brandenburg bisher einzigartigen Weg: An zwölf Kadaversammelstellen können Jäger tot aufgefundene Wildschweine oder die Reste der gesund erlegten Wildschweine abgeben.

Bei hohen Temperaturen im Sommer sollen die toten Tiere in Kühlcontainern gelagert werden. Quelle: Victoria Barnack

„So können die Jäger auf freiwilliger Basis schon üben“, erklärt Biesterfeld. Denn wenn es zum Ernstfall kommt, ist genau dieses Verfahren Pflicht. In anderen Landkreisen habe man gemerkt, dass oft banale Dinge dann zum Problem werden, weil die neuen, wenn auch simplen Abläufe noch nicht eingespielt sind.

Bis die Afrikanische Schweinepest Teltow-Fläming erreicht, ist es nur eine Frage der Zeit. Davon sind Veterinäramt und Jäger überzeugt. „Denn Teltow-Fläming ist einer der wildschweinreichsten Landkreise Deutschlands“, berichtet Thomas Schröder, der als amtlicher Tierarzt für den Landkreis arbeitet. Er koordiniert die Einrichtung der Kadaversammelstellen. „Erst vergangene Woche wurden ASP-Fälle zwei Kilometer außerhalb der Kernzone in Märkisch-Oderland bestätigt“, sagt er. Damit kam die Schweinepest Teltow-Fläming zwar nicht näher, doch die Gefahr wurde spürbar größer, weil die eingerichteten Schutzzäune und andere strenge Maßnahmen die Krankheit nicht aufhalten konnten. „Irgendwann erwischt es auch uns in Teltow-Fläming“, sagt Schröder.

Tag und Nacht haben Jäger über einfache Zahlenschlösser Zugang zu den Sammelstellen. Quelle: Victoria Barnack

Dass mittlerweile zwölf Sammelstellen in Betrieb sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Auf freiwilliger Basis geht bisher kein anderer Landkreis in Brandenburg diesen Weg. Einige Standorte liegen am Rande von Unternehmen, andere Plätze haben Privatleute, manchmal Jäger zur Verfügung gestellt. Eine Sammelstelle schauten sich Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter der Jagdverbände am Mittwoch erstmals gemeinsam an: in Schöbendorf bei Baruth. „Ein paar Standorte sind kurzfristig abgesprungen, deshalb suchen wir derzeit noch weitere Plätze für Kadaversammelstellen“, sagt Tobias Schröder. Betriebe, die Schweine halten oder eine Biogasanlage haben, hätten es sich beispielsweise kurzfristig anders überlegt – die gefährliche Krankheit so nah zu haben, war dann doch ein zu bedrohlicher Gedanke.

„Damit die Jäger das freiwillige Angebot nutzen, versuchen wir die Sammelstellen flächendeckend über den Landkreis zu verteilen“, erläutert der Tierarzt. „Das Ziel ist es, dass jeder Jäger im Radius von 20 Kilometern einen Standort findet.“

Thomas Schröder arbeitet als amtlicher Tierarzt für den Landkreis Teltow-Fläming. Quelle: Victoria Barnack

Neun der zwölf Sammelstellen sind rund um die Uhr für sie zugänglich. Der Landkreis muss für das Equipment aufkommen – bisher sind es simple 1.100-Liter-Tonnen aus Edelstahl. Eine Firma, die auf die Entsorgung von toten Tieren spezialisiert ist, leert sie regelmäßig. „Für den Sommer haben wir Kühlcontainer angeschafft“, berichtet Schröder. Dann sollen die Behälter auch öfter geleert werden.

„Einmalig und vorbildlich“

Für die Initiative in Teltow-Fläming gibt es bereits Lob – und zwar von den obersten Brandenburger Jägern. „Was der Landkreis hier macht, ist einmalig und vorbildlich“, sagt Dirk Wellershoff. Der Präsident des Landesjagdverbandes lebt selbst in Teltow-Fläming. „In anderen Landkreisen, in denen es bereits bestätigte Fälle gibt, hat es Wochen gedauert, bis die Jäger den neuen Rhythmus verinnerlicht hatten – verständlich. Hier können sie die Abläufe freiwillig üben. Das klappt bisher gut“, sagt er.

15 Mal mussten die zwölf Container in den vergangenen fünf Wochen bereits geleert werden, weil viele Jäger so gut mitarbeiten. Mit einem Feedback-Bogen will sich der Landkreis in den nächsten Wochen über ihre Erfahrungen erkundigen, Probleme aufnehmen und Verbesserungen umsetzen – alles möglichst bevor die Afrikanische Schweinepest in Teltow-Fläming ankommt.

Von Victoria Barnack