Kallinchen

Am Motzener See in Kallinchen ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein 88-jähriger Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Er war an der privaten Badestelle ins Wasser gegangen und wurde kurz darauf auf der Wasseroberfläche treibend entdeckt. Obwohl Zeugen sofort eine Reanimation versuchten und den Rettungsdienst und den Notarzt hinzuholten, verstarb der 88-Jährige, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat. Die Kriminalpolizei hat routinemäßig ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline