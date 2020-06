Kallinchen

Unbekannte traten in der Zeit von Freitag zu Sonntag von einem Reiterhof in Kallinchen den Weidezaun nieder. Daraufhin begaben die Eindringlinge sich auf das Gelände und drangen in eine unverschlossene Reithalle ein. Die Täter entwendeten schließlich einen Rasentraktor des Herstellers Husgvama. Sie verursachten auf diese Weise einen Diebstahlsschaden in Höhe von ungefähr 2700 Euro. Auf dem Reiterhof suchte und sicherte die Kriminalpolizei die Spuren der Eindringlinge. Es wurde außerdem eine Strafanzeige aufgenommen.

Anzeige

Von MAZonline