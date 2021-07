Kallinchen

Rohre und Pfähle am Ufer des Motzener Sees sind noch immer eine Gefahr – Fischer Nico Heer und die Männer vom Wasser- und Bodenverband Dahme-Notte (WBDN) haben sie nicht spülen und herausziehen können. „Das ist leider doch nicht so einfach möglich, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagt Torsten Woitke, Geschäftsführer des Verbandes. Offenbar seien die gefährlichen Hindernisse im Seeboden paarweise oder mit anderen festen Teilen verbunden, erklärt er.

Mit Bojen markiert

Bis klar ist, wie den potenziellen Unfallquellen beizukommen ist und wie sie beseitigt werden können, sollen sie vorerst markiert werden. Jetzt in den Ferien und mitten in der endlich wieder möglichen Badesaison sollen diese Metallrohre oder Holzpfähle mit Schifffahrtskennzeichen markiert werden, erklärt Woitke, wahrscheinlich mit Bojen. Ob sie grün sind wie die Kennzeichnung der Steuerbordseite von Wasserstraßen oder ob es kleine gelbe Bojen sein werden, das wisse er nicht, so der Verbandschef; „wichtig ist vor allem, dass das schnell passiert, denn jetzt in den Ferien erwartet das Strandbad ja die meisten Besucher.“

Aufgefallen waren diese Gefahrenstellen teils unter der Wasseroberfläche dem Stand-up-Paddler Detlef Feuerherd aus Wünsdorf. Der ist inzwischen Pensionär, aber seit Jahrzehnten auf dem Motzener See unterwegs. Im Juni war brachte ihn ein solches Hindernis zum Kentern. Er verletzte sich mit Prellungen und sein geliebtes Sportgerät, ein Geschenk zum 60. Geburtstag, war beschädigt. Nach diesem ersten Wasser-Unfall überhaupt für ihn in seinem Wasserparadies suchte er auf dem die Uferzone nach weiteren solchen Gefahrenstellen ab und wollte sie markieren.

Rohre und Pfähle sollen beseitigt werden

Trotz der guten Absicht ist das von Seiten der Behörden nicht erlaubt, wie Feuerherd im Rathaus Zossen erfuhr. Doch sowohl die Stadt als auch die Strandbad-Betreiberfirma und der Wasser-Boden-Verband sind ihm dankbar. „Nur mit solchen Hinweisen können wir reagieren“, sagt auch Nico Heer, der Pächter und Fischer des Motzener Sees.

Sie alle suchen jetzt nach der Möglichkeit, die Rohre und Pfähle zu beseitigen, die früher wahrscheinlich mal Stege getragen haben oder Boote halten sollten. „Wir arbeiten dran, aber unsere Boote mit der Mähtechnik sind zurzeit auf dem Nottekanal im Einsatz. Sie umzusetzen, das geht ja auch nicht von einem Tag auf den anderen“, erklärt Woitke.

Von Jutta Abromeit