Kinder und Kita-Mitarbeiter in Quarantäne 

Zossen

Aufgrund von Corona-Verdachtsfällen wurden am Dienstag mehrere Kinder sowie Mitarbeiter der Kitas „Oertelufer“ in Zossen und „Abenteuerland“ in Glienick in Quarantäne geschickt. Das teilt die Stadtverwaltung Zossen mit. Betroffene Eltern der Kinder seien informiert worden.

Außerdem heißt es aus dem Rathaus: „Die verbleibenden Kinder sowie Mitarbeiter sind von der Maßnahme nicht betroffen.“ Für sie bleibe die Einrichtung auch weiterhin geöffnet.

Informationen gibt es bei der Einrichtungsleitung der Kitas und beim Krisenstab der Stadt Zossen unter E-Mail: VL-Krisenstab@SVZossen.Brandenburg.de

Von Jutta Abromeit