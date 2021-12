Klausdorf: Konzept-Store "Landschönheit" eröffnet

Am Mellensee

In der ehemaligen Apotheke im Ortsteil Klausdorf der Gemeinde am Mellensee hat Jennifer Wree am vergangenen Wochenende die „Landschönheit“ eröffnet. Die neue Inhaberin bietet hier zugleich ein Kommunikationszentrum, einen Ladenverkauf für Spielzeug und schöne Dinge sowie einen Schönheitssalon.

„Ich habe nach der Elternzeit überlegt, ob ich zurück in meinen Beruf in Verkauf und Vertrieb gehe, oder ob ich etwas ganz anderes mache“, beschreibt die gebürtige Zossenerin ihren Antrieb für das ungewöhnliche Konzept in Klausdorf. Das gerade frei gewordene Ladenlokal neben dem Klausdorfer Morada-Hotel gab dann den Ausschlag.

Treff für die Frauen im Ort

„Die Idee dahinter war, einen Treffpunkt für die Frauen im Ort und im Umkreis zu schaffen, um eine Art Community aufzubauen. Etwas, wo man sich trifft, austauscht, wo man vielleicht mal ein Geschenk mitnimmt und eine Kosmetikbehandlung machen kann.“ Darüber hinaus bietet Wree in ihrem Salon medizinische Fußpflege, Massage und, so die Chefin, „das Highlight für die ganze Region: Hyaloron- und Botox-Anwendungen“.

Die jeweiligen Behandlungen von der Kosmetik über Fußpflege bis hin zur Anti-Falten-Behandlung werden ausschließlich von entsprechendem Fachpersonal durchgeführt. „Für die Hyaloron- und Botox-Behandlungen kommen zwei Ärzte aus Berlin, einer von ihnen ist mein Mann“, sagt die engagierte junge Unternehmerin. Aber man kann auch ohne Termin an der Landschönheit vorbei kommen und das eine oder andere Geschenk dort erwerben und bei der Gelegenheit vielleicht einen Termin vereinbaren.

Auf die regionale Herkunft achtgeben

Bei ihren Waren achtet Wree auf die regionale Herkunft. So gibt es beispielsweise Soßen der Rangsdorferin Elise Kölling hier zu erwerben. Die Kosmetikprodukte bezieht sie über eine Freundin und von dem Ludwigsfelder Unternehmen GW Nature Cosmetic, die dort Naturkosmetik auf veganer Basis und ohne tierische Inhaltsstoffe herstellen. „Wir versuchen, sehr biologisch und vegan unsere Kundinnen abzuholen.“

Ab dem 15. Dezember starten die Mitarbeiterinnen der Landschönheit mit Kosmetik und Fußpflege. „Das sind wir bereits fast ausgebucht“, berichtet Wree. Kurz vor den Feiertagen wollen viele noch einen Termin bekommen. Die erste Hyaloron- oder Botoxbehandlung soll am 11. Dezember erfolgen.

Von Udo Böhlefeld