Mehrere Baustellen sorgen auch in der kommenden Woche für Zugausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr bei der Bahn und bei der Berliner S-Bahn. Alle Angaben stammen von der Pressestelle der Deutschen Bahn.

S-Bahnen S 45/ S46/ S47/ S 9

Noch bis Montag, 27. Juli, um 1.30 Uhr kommt es auf der S-Bahn-Linie S 45 zwischen Flughafen Schönefeld und Südkreuz, der Linie S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend und der S 47 zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße zu baubedingten Fahrplanänderungen. Zwischen den Bahnhöfen Treptower Park, beziehungsweise Baumschulenweg und Tempelhof besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die S 45 verkehrt in diesem Zeitraum zwischen Flughafen Schönefeld und Treptower Park, die S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Treptower Park. Die Linien fahren ab Treptower Park weiter als Ringbahn S 42.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli sowie vom 24. Juli, 22 Uhr, bis 27. Juli, 1.30 Uhr besteht Pendelverkehr zwischen Schöneweide und Treptower Park.

S-Bahn S 2

Noch bis Montag, 1.30 Uhr, gelten auf der S 2 zwischen Blankenfelde und Attilastraße veränderte Fahrzeiten. Grund isrt die Eingleisigkeit wegen Bauarbeiten im Bereich Marienfelde.

Regionalexpress RE 5

In der Nacht von Samstag, 25. Juli, auf Sonntag, 26. Juli, kommt es auf der Linie des RE 5 von 23 Uhr bis 2 Uhr zwischen Neubrandenburg und Wünsdorf-Waldstadt zu verspäteten Abfahrtszeiten. Der RE 4369 mit planmäßiger Ankunftszeit um 0.18 Uhr in Wünsdorf-Waldstadt fährt in Berlin-Gesundbrunnen bis zu 18 Minuten später ab.

Regionalbahnen RB 22 und RB 24

Bei der RB 22 gibt es noch bis Montag, 1.45 Uhr, Schienenersatzverkehr zwischen Saarmund und Golm. Bei der RB 24 gibt es noch bis 25. Juli, 22.45 Uhr, Schienenersatzverkehr zwischen Lübben und Calau oder Senftenberg.

