Kommentar: Impf-Reihenfolge muss nachvollziehbar bleiben

Teltow-Fläming

Es klang so einfach: Die Ständige Impfkommission legt eine Reihenfolge fest nach der alle Deutschen geordnet nach und nach geimpft werden. Fall erledigt, Corona besiegt. Dass es so einfach nicht ist, zeigen nicht zuletzt die Debatten der letzten Wochen: Ist es sinnvoll, Lehrer und Erzieher vorzuziehen? Wer darf den Astra-Zeneca-Impfstoff überhaupt bekommen? Und was tun, wenn die Berechtigten den gar nicht wollen?

Impfstoff darf nicht verfallen

An diesen Fragen scheitert, was deutsche Bürokratie ausmacht: Struktur und Ordnung. Daher ist es nur lobenswert, dass das Land Brandenburg Flexibilität zeigt und mit dem Impf-Angebot an die kommunalen Mitarbeiter gegen den Verfall des kostbaren Impfstoffs vorgeht. Denn wenn der einfach ungenutzt bleibt, hilft das keinem.

Bei aller Flexibilität müssen die Verantwortlichen aber aufpassen, dass ihre Entscheidungen transparent und nachvollziehbar bleiben – und jeder gleich behandelt wird. Denn, dass die Städte und Gemeinde das Impf-Angebot verschieden interpretiert konnten, führt nun dazu, dass ein Ungleichgewicht entsteht. Wer kann einer Erzieherin verübeln, wenn sie wütend ist, weil sie noch keinen Impftermin bekommen hat, die Erzieherin der Nachbargemeinde aber schon?

Ungerechtigkeit vermeiden, wo es geht

Völlige Gerechtigkeit wird es bei der Impf-Reihenfolge nie geben. Da wird immer jemand sein, der die Impfung zu früh oder zu spät bekommt. Aber wo sich Ungerechtigkeit vermeiden lässt, sollte man das doch auch bitte tun.

Von Lisa Neugebauer