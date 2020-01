Warum ein „Weiter so“ in Teltow-Fläming nicht reicht

Luckenwalde

Glückwunsch in unsere Heimat Teltow-Fläming. Die Landrätin Kornelia Wehlan hat Recht, wenn sie sagt, dass man darauf stolz sein kann. Gemeint ist quasi jeder vom kleinen Arbeitnehmer bis zum großen Unternehmer. „Stärkster Landkreis im Osten“ das ist ein Titel der wertvoller ist als alle Marketing-Kampagnen und Image-Strategien. Potenziellen Investoren dürfte es leicht fallen, Ja zu TF zu sagen. Viel mehr kann sich der Kreis davon leider nicht kaufen. Vor allem der Süden dürfte weiterhin so wenig profitieren, wie er zum Erfolg beträgt. Immerhin zeigt das Ranking auch die Schwachstellen auf – quasi jene Rädchen, an denen es noch zu drehen gilt. Denn die gibt es überall. Auch im Norden ist noch Vieles zu tun, Kitaplätze und bezahlbaren Wohnraum schaffen zum Beispiel. Das rekordverdächtig gute Ergebnis sollte für den Landkreis deshalb nicht nur ein Grund zur Freude sondern vor allem Motivation für die Arbeit in Zukunft sein. Ein guter Vorsatz für das neue Jahr(zehnt) also.

Von Victoria Barnack