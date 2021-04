Luckenwalde

Die Kreistagspolitiker diskutieren am Ziel vorbei. Seit Monaten streiten sie, wie hoch die Kreisumlage, wie dick das Entwicklungsbudget sein soll. In dem langwierigen Streit um Millionenbeträge haben sie den Fokus verloren. Ja, die Städte und Gemeinden haben in den vergangenen Jahren viel Geld nach Luckenwalde überweisen müssen. Doch der Landkreis hat sich damit beim besten Willen nicht „gesund gespart“. Das beweisen der schlechte Zustand vieler Schulen sowie Straßen und die unbearbeiteten Akten, die sich im Kreishaus stapeln.

Kreisumlage-Senkung ist Einmaleffekt

Das übrige Geld jetzt an die Bürgermeister zurück zu überweisen, mag ein schöner Einmaleffekt sein, der aber schnell verpufft sein dürfte. Spätestens 2022 wird es aus den Rathäusern wieder Beschwerden über eine zu hohe Kreisumlage geben – und was hat 2021 dann den Bürgern gebracht? Wohl kaum etwas.

Stattdessen sollten die Politiker im Kreistag jetzt überlegen, wie sie den Menschen mit den übrigen Millionen das Leben tatsächlich leichter machen können. Wem die Ideen fehlen, der kann sich ja mal in die Warteschlange vor der Zulassungsstelle einreihen oder versuchen eine Baugenehmigung in weniger als sechs Monaten zu bekommen. Klar, gutes Personal mag auch mit der passenden Lohngruppe schwer anzulocken sein. Doch so kreativ wie sich der Kreistag über ein Entwicklungsbudget streitet, könnte er sich auch einem „Attraktiver Arbeitgeber“- Konzept widmen.

Von Victoria Barnack