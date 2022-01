Dabendorf

Die Spaltung im politischen Zossen erreicht eine neue Stufe. Was nach der geplatzten Sitzung der Stadtverordneten im Dezember nun am Mittwoch passiert, ist derzeit völlig offen; inoffiziell kursiert der Vorschlag „Boykott“. In der vergangenen Woche waren zwei reguläre Ausschuss-Sitzungen nicht zustande gekommen, da sowohl im Saal als auch in der Online-Zuschaltung zu wenig Mitglieder anwesend waren.

Geimpft oder ungeimpft, getestet oder genesen

Beide Gremien – der Bau- und der Finanzausschuss – waren so nicht beschlussfähig. Dabei standen Plan-B-, Wir-für-Zossen- und AfD-Stadtverordnete vor der Tür des Kulturforums vom Schulcampus Dabendorf. Sie wurden jedoch von Ordnungsamtsmitarbeitern zurück gewiesen. Der Grund: Sie waren nicht entsprechend der 3G-Regel auf der Einladung geimpft, genesen oder nachweislich frisch getestet.

AfD-Bauausschussmitglied Martina Leisten erklärte der MAZ: „Ich fühle mich in meiner Stadtverordneten-Arbeit behindert, weil ich ungeimpft bin und nicht in den Saal durfte.“ Ihr PC zu Hause habe verrückt gespielt, deshalb hatte sie sich entschlossen, zur Sitzung zu fahren, gemeinsam mit den Stadtverordneten Edgar Leisten (AfD) und Detlef Gurczik (WfZ).

Leisten: Warum keine Plexiglasscheibe?

Am Eingang habe man ihnen keine juristische Grundlage zeigen können, wonach sie nicht in den Saal durften, so Leisten: „Ich sehe keine Gefährdung der Allgemeinheit, wenn ich eine Maske trage.“ Und sie fragte zudem: „Warum hat es die Verwaltung bisher nicht geschafft, eine Plexiglasscheibe zur Abschirmung aufzustellen, wie es woanders auch geht?“ In ihren Augen gebe es genug Möglichkeiten, ängstliche Leute – was jedem zugestanden sei – zu schützen, so die AfD-Frau.

Blick in den fast leeren Sitzungsraum, die Mensa vom Kulturforum Dabendorf. Quelle: Jutta Abromeit

Der Ausschussvorsitzender René Just (SPD) sagte: „Und unsere Aufgabe ist nicht die gesellschaftliche Diskussion über Corona, wir haben die Zossener Anliegen zu beraten.“ Das beides bitte er auseinanderzuhalten. Zur verfahrenen Situation meint er: „Vielleicht kann die Bürgermeisterin mit den Fraktionsvorsitzenden beraten, wo eine Kompromisslinie liegen kann.“

Wilke: Haben keinen Beschluss

Der nicht in den Saal gelassene Plan-B-Fraktionsvorsitzende Matthias Wilke sagte der MAZ: „Ich finde es frech, was hier passiert. Wir haben noch keinen Beschluss für dieses Vorgehen.“ Im Dezember habe er gebeten, die damals geplatzte Sitzung der Stadtverordneten noch 2021 nachzuholen, „doch da gab es ja laut Verwaltung keinen Termin.“ Er wolle sein Mandat jedoch sehr wohl wahrnehmen, so Wilke.

Das vergeblich erschienene Präsidium der Januar-Finanzausschuss-Sitzung in Zossen. Quelle: Jutta Abromeit

Der Finanzausschuss-Vorsitzender Hermann Kühnapfel (CDU) stellte am Donnerstag Beschlussunfähigkeit fest und erklärte: „Zwei Mitglieder haben den Saal verlassen, obwohl sie hier einen Test hätten machen lassen können, und zwei Personen der AfD haben abgesagt.“ Er erläuterte eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) zum Vorgehen am Saaleingang.

Freiherr von Lützow: Absolute Sauerei

Rolf Freiherr von Lützow (VUB/B90-Grüne/CDU) machte seinem Unmut Luft: „Das ist eine absolute Sauerei. Wir jockeln hier alle über die Landstraße, um unsere ehrenamtliche Arbeit zu machen, und dann sowas!“ Sein online zugeschalteter Fraktionschef Sven Reimer erklärte: „Ich bitte zu beraten, sonst geht das in einem halben Jahr immer noch so.“ Auf Facebook schrieb er außerdem, hier werde versucht, fahrlässig eine Sitzungsteilnahme zu erzwingen, die andere bewusst gefährde; ebenso sei möglicherweise beabsichtigt, Mitarbeiter anzustecken und so mit hohem Krankenstand die Verwaltung lahmzulegen.

Einladungen mal mit, mal ohne 3-G-Hinweis

Auf der Einladung zur Sitzung des Zossener Sozialausschusses am Montag findet sich der Hinweis auf die 3G-Regel nicht, Ausschuss-Vorsitzende ist Janine Küchenmeister (WfZ). Am Dienstag tagt der Hauptausschuss, auch auf dessen Einladung fehlt der Hinweis. Auf den Einladung zur Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch dagegen prangt er unübersehbar in roter Farbe.

Von Jutta Abromeit