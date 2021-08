Kostenlose Schwimmkurse: Vereine und Bäder in Teltow-Fläming nutzen Förderung nicht

Teltow-Fläming

Mutter Angelique Essomé aus Großbeeren ist enttäuscht. Sie hätte ihrem Zehnjährigen Sohn David in den Ferien gern einen Schwimmkurs ermöglicht. Jetzt sind die Ferien fast vorbei, der Kurs fand nicht statt – dabei hatte es sich erst noch ganz anders angehört: Über die Schule bekam ihr Sohn die Information, dass es in den Ferien in verschiedenen Bädern kostenlose Schwimmkurse geben wird, weil die Schüler im vergangenen Schuljahr durch Corona kaum die Gelegenheit hatten, Schwimmen zu lernen. Die alleinerziehende Mutter freute sich über das Angebot: „Zum einen fand ich es gut, dass David in den Ferien das Schwimmen festigen kann, zum anderen war es für uns in diesem Jahr nicht möglich wegzufahren – da fand ich es für ihn schön, wenn er zumindest ins Schwimmbad gehen kann.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine kostenlosen Kurse in Teltow-Fläming

Auf der Internetseite des Brandenburger Sportbunds wollte Essomé ihren Sohn daher für einen der kostenlosen Kurse anmelden, doch Angebote in Teltow-Fläming blieben aus. Nach einiger Zeit rief sie beim Sportbund an, der ihr jedoch mitteilen musste: Die kostenlosen Kurse wird es in Teltow-Fläming nicht geben. Vorstand Robert Busch ist selbst enttäuscht über diese Tatsache. Die Landesregierung hat mithilfe des Bundes rund 69 Millionen zum Ausgleich von Lernrückständen bereitgestellt – damit sollten auch kostenlose Schwimmkurse finanziert werden. Die Fördergelder verteilte der Landessportbund und rief Vereine und Bäder dazu auf, diese zu nutzen. Mit Beginn der Ferien lagen dem Sportbund auch 19 Angebote für über 1200 Kinder in ganz Brandenburg vor – in Teltow-Fläming allerdings kein einziges.

„Es waren auch noch andere Landkreise, wo es keine Angebote gab“, betont Busch. Aber: „Ich bin enttäuscht darüber, dass die kostenlosen Schwimmkurse nicht flächendeckend stattgefunden haben.“ Teltow-Fläming habe mit der Kristalltherme in Ludwigsfelde und der Fläming-Therme in Luckenwalde schließlich zwei gute Bäder, in denen das möglich gewesen wäre. „Ich verstehe das nicht“, sagt Busch.

Vereine konnten Bedingungen der Förderung nicht erfüllen

Daniel Kuhrmann, Vorsitzender des DLRG-Stadtverbandes Luckenwalde, hat eine Erklärung: „Wir konnten die Bedingungen der Förderung nicht darstellen“, sagt er. Um die Förderung zu bekommen und kostenlose Schwimmkurse anbieten zu können, hatte es die Bedingung gegeben, eine mehrstündige Betreuung sicherzustellen – für die meisten Vereine und Bäder wäre das nur gegangen, indem sie mit den Horten der Schulen zusammenarbeiten. „So schnell konnte der Hort das hier aber nicht organisieren“, sagt Kuhrmann.

Auch der Landessportbund hatte nach kurzer Zeit gemerkt, dass sich die Kooperation mit Horten in der Praxis schwierig gestaltet und änderte die Verfahrensweise – doch für viele kam das wohl zu spät. Die DLRG hatte in den Bädern bereits selbst Kurse organisiert – finanziert durch eine Teilnehmergebühr. Auch die Fläming-Therme selbst bot kostenpflichtige Schwimmkurse an. Die Nachfrage sei groß, bestätigen beide. Rund 70 Kinder hatten allein dort die Sommerkurse besucht, weitere Kurse seien bereits bis April ausgebucht, sagt Kuhrmann.

Lesen Sie auch:

Thermenchefin Maxie Wohlauf und Daniel Kuhrmann, Vorsitzender des DLRG-Stadtverbandes Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Auch in der Ludwigsfelder Kristalltherme ist bis Ende des Jahres kein Kursplatz frei, sagt Betriebsleiterin Petra Jacob. „Wir hätten auch jetzt in den Ferien keine Kapazitäten gehabt, um noch weitere Kurse anzubieten.“ Das sagt auch Maxie Wohlauf, Chefin der Fläming-Therme: „Zum einen ist schwer, Personal zu bekommen, zum anderen ist für uns als Sportstätte der organisatorische Aufwand so schon so sehr groß.“ Da die Kurse auch trotz Bezahlung voll werden, sei die Therme zudem nicht auf die Förderung angewiesen. Mutter Angelique Essomé und Sohn David ist der Zugang zu den Schwimmkursen so allerdings verwehrt geblieben.

Von Lisa Neugebauer