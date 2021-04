Luckenwalde

41 wie geplant, absenken auf 40 oder 37,5 oder sogar 35 und warum kein Kompromiss in der Mitte bei 39: Wie viel Prozent soll die Kreisumlage 2021 betragen? Das war die meistdiskutierte Frage im vergangenen halben Jahr unter den Politikern im Kreistag. Am Montagabend wurde sie ein für alle Mal geklärt: 37,5 Prozent sollen es sein.

Vorschläge von 35 bis 41 Prozent

Der Weg zu dieser Entscheidung, die am Ende mit einer deutlichen Mehrheit fiel, war lang. Die Kreisverwaltung plante vor einigen Monaten mit 41 Prozent und senkte nach einem unerwarteten Geldsegen vom Land auf 40 Prozent ab. Vor allem den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden reichte das nicht. Sie wollten nicht noch mehr Kreisumlage zahlen als im Jahr 2020. Auf die Daten für 2021 umgerechnet landete die Kreisumlage dadurch bei 37,5 Prozent. Die zwei großen Fraktionen CDU/BV/FDP/BV sowie Die Linke/Die Partei folgten dieser Forderung. Kurz vor Toresschluss meldete sich dann die Fraktion BVB/Freie Wähler mit dem Vorschlag der noch deutlicheren Senkung auf 35 Prozent. Die Grünen hingegen suchten am Montag im Kreistag den Kompromiss bei 39 Prozent.

Lesen Sie auch: Paukenschlag: Kreisumlage soll auf 37,5 Prozent sinken

Dass die Kreisumlage und der insgesamt rund 330 Millionen Euro schwere Kreishaushalt nun endlich beschlossen sind – wegen Corona vier Monate später als üblich – bedeutet aber noch nicht das Ende des zähen Ringens um die Finanzen. „Ich bin sehr gespannt, wie diese Diskussion weitergeht“, sagte SPD-Fraktionschef Detlef Schlüpen am Montag.

Detlef Schlüpen (SPD) Quelle: Ulf Büschleb

Denn bei aller Zustimmung bleibt in seiner Partei auch Skepsis, wie es mit der Höhe der Kreisumlage und dem Abwägungsprozess mit den Städten und Gemeinden weitergeht. „Der aktuelle Haushalt wird diesen Konflikt zwar für dieses Jahr befrieden, ihn jedoch absehbar nur in das kommende Jahr vertagen“, erklärte Schlüpen.

Politiker wollen früher über nächsten Haushalt reden

Auch den Bürgermeistern scheint das bereits jetzt klar. Einer von ihnen, Andreas Igel (SPD) aus Ludwigsfelde, forderte deshalb bereits vor einer Woche, dass sich der Kreistag früher als sonst wieder mit dem Haushalt beschäftigt (die MAZ berichtete).

Der Vorsitzende des Fachausschusses für Haushalt und Finanzen im Landkreis, Helmut Barthel (SPD), schloss sich dem an. „Ich würde mir wünschen, dass wir bereits im September einen ersten Entwurf des Haushalts 2022 mit Eckpunkten und politischen Zielsetzungen erhalten“, sagte er. Das wäre tatsächlich unüblich. Bisher legt die Verwaltung einen ausgereiften Haushalt stets Ende Oktober vor. Dann folgen zwei Monate der Diskussion in den Fachausschüssen und der Beschluss im Dezember. In diesem Jahr hat Corona den Zeitplan verlangsamt; 2022 wollen die Politiker ihn nun proaktiv beschleunigen.

Kommentar: Politiker haben den Fokus verloren

Von den Grünen gab es dafür bereits am Montagabend die ersten Denkanstöße. Denn neben dem Kompromissvorschlag von 39 Prozent hatte Fraktionschef Gerhard Kalinka auch inhaltliche Ideen. „Wir schlagen vor, das kommende Jahr zu nutzen, um ganz entspannt nach der ganzen Wahlkampf-Hektik zusammen mit den Kommunen die strategische Entwicklung zu planen“, sagte er.

Lesen Sie auch: Alles nur Wahlkampf? Vorwurf unter Kreispolitikern

Statt einmaliger Senkung in Millionenhöhe wünscht er sich gut durchdachte Projekte – nach dem Motto: Das Geld „klug und maßvoll“ von den reichen Nordgemeinden des Speckgürtels in die schwächeren Südregionen verteilen. Kreative Vorschläge hat er mit im Gepäck: Radschnellwege und Skater-Shuttle, um die Berliner zur Fläming-Skate zu locken oder aus der alten Heeresversuchsanstalt Kummersdorf ein naturnahes Freiluft-Erlebnis mit Gedenk- und Museumspark entwickeln, das jährlich Millionen Besucher anzieht. Denn: „Jeder in Tourismus investierte Euro wird vergoldet“, sagte Kalinka.

AfD will lieber sparen

Die AfD hingegen hat eher das Einsparpotenzial des Kreises im Fokus. Fraktionschefin Birgit Bessin sieht den erstens am Flugplatz Schönhagen und zweitens im Asylheim in der Luckenwalder Grabenstraße. Letzteres soll für über eine Million Euro saniert werden. Dieses Geld wiederum würde die AfD lieber sinnvoll einsetzen. Dasselbe gilt für den jährlich sechsstelligen Flugplatz-Zuschuss. Das könne man sich nicht leisten, während sich Familien im Landkreis wegen Corona in ihrer Existenz bedroht sehen, so Bessin.

Von Victoria Barnack