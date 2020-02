Beschlossen: Teltow-Fläming hat jetzt ein Klimapaket

Luckenwalde

Es ist zwar nicht der umstrittene „Notstand“ geworden. Das Paket zur Verbesserung des Klimas sei für Teltow-Fläming aber doch ein „Meilenstein“, sagte Dietlind Biesterfeld ( SPD), Beigeordnete und Dezernentin, am Montagabend nach der Sitzung des Kreistags.

Mit einer eindeutigen Mehrheit von 35 Ja- zu neun Nein-Stimmen haben die Kreispolitiker das monatelang ausgehandelte Aktionspapier nun angenommen.

„Taten werden gebraucht“

Anstatt den Klimanotstand auszurufen, erklärt der Landkreis jetzt, „dass es notwendig ist, den menschlichen Einfluss auf die Klimaveränderungen zu reduzieren“.

Ricarda Voigt (Grüne). Quelle: privat

Sogar aus der Grünen-Fraktion gab es für diese Entscheidung Lob. „Taten werden doch gebraucht“, sagte Ricarda Voigt, „und daran mangelt es immer noch, trotz all der Worte.“ Ähnlich froh waren die Freien Wähler, sich von dem „ideologisch aufgeblasenen Kampfbegriff“ gelöst zu haben, erklärte Jens Wylegalla. „Stattdessen ist es uns gelungen, ihn mit Leben zu füllen.“

Lesen Sie auch: Deswegen wurde der Klimanotstand in TF gestrichen

Der mehrere Seiten lange Beschluss umfasst beispielsweise das Vorhaben, eine neue Nachhaltigkeitsrichtlinie aufzustellen. Erst darin wird geklärt, wo zusätzlich Radwege gebaut und ob die kreiseigenen Gebäude zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt werden sollen.

Sofortmaßnahmen: E-Autos und Waldumbau

Auch einige Sofortmaßnahmen wurden am Montag beschlossen. Die Kreisverwaltung soll beispielsweise ab sofort Dienstfahrzeuge mit umweltschonenden Antrieben kaufen. Auch der kreiseigene Wald soll so ertüchtigt werden, dass er den Umweltveränderungen wie Trockenperioden aber auch Stürmen besser standhält.

Die Schülerdemos Fridays For Future entfachten vor einem Jahr die Debatte ums Klima. Quelle: Margrit Hahn

Eine der größten Errungenschaften ist laut Dietlind Biesterfeld auch der Punkt 2 des Beschlusses: Künftig soll der Kreistag die Auswirkungen auf das Klima sowie auf den Arten- und Naturschutz in seinen Entscheidungen berücksichtigen und Lösungen bevorzugen, die sich positiv auswirken. Die Verwaltung darf dafür entsprechende Prüfvermerke anfügen.

Neun Politiker stimmen gegen das Klimapaket

In einer mehrmonatigen Debatte hatten sich alle Fachausschüsse am Klimapaket beteiligt. Mehrere Fraktionen, darunter die Grünen, aber auch die Linken, hatten den Anstoß gegeben. Die Verwaltung bündelte alle Wünsche in einer großen Vorlage. Neun Politiker lehnten den Beschluss am Ende dennoch ab. Neben der AfD waren auch einige CDU-Politiker dagegen.

Von Victoria Barnack