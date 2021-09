Luckenwalde

Mehr als 30 Tagesordnungspunkte in nicht einmal einer Stunde: So schnell geht es im Kreistag nicht immer. Doch am Montag arbeiteten die Politiker ihre lange Themenliste in Rekordzeit ab. Wie schaffen die das so schnell? Ob sich Bürger diese Frage stellen, war eines der Themen des Abends. Es war die letzte Sitzung des Kreistags von Teltow-Fläming vor der Wahl eines neuen Landrats.

Momentan tagt der Kreistag von Teltow-Fläming ausschließlich in Präsenz. Quelle: Victoria Barnack

Von den sieben Kandidaten waren vier nicht nur anwesend, sondern als aktuelle Landrätin, Beigeordnete und Kreistagspolitiker selbst Teil des Gremiums. Doch das Wort ergriffen sie kaum. Auch die Fraktionen hielten sich zurück. Obwohl es für Diskussionen sogar Potenzial gegeben hätte. Immerhin stand zur Debatte, ob die Arbeit der Politiker und Verwaltung im Kreistag künftig in Echtzeit online übertragen werden soll. Dieser Antrag der AfD wurde zum einzigen Streitthema am Montagabend.

Ein „relativ unpolitischer Antrag“ wie Fraktionschefin Birgit Bessin fand, der dann aber doch zu einem echten Politikum wurde. Gegen das grundsätzliche Ansinnen – nämlich ihre ehrenamtliche Arbeit als Kreispolitiker transparent zu zeigen und für mehr öffentliches Interesse zu sorgen – hat im Kreistag sicher kaum ein Mitglied etwas einzuwenden. Immerhin sind alle Sitzungen stets öffentlich. Wer will und Zeit hat, kann schon jetzt immer dabei sein und zusehen, welcher Politiker, wann den Arm hebt oder selbst protokollieren, wer welche Meinung von sich gibt oder lieber den Mund hält.

Mehrheit stimmt gegen den AfD-Antrag

Dass der AfD-Antrag am Ende dennoch abgeschmettert wurde, hat mit einer Mehrheitsbildung im Kreistag zu tun. Zu der schlossen sich SPD, Linke und Grüne zusammen und überstimmten damit alle AfD-Befürworter stillschweigend, ohne sich auf die Diskussion einzulassen.

Gründe gegen ein schnelles Ja zum Kreistag-Livestream brachte die Verwaltung an. Die Brandenburgische Kommunalverfassung enthalte zum Thema der Live-Übertragung öffentlicher Sitzungen im Internet keine Rechtsgrundlage, erklärte Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) in ihrer Stellungnahme. Deshalb müsse der Kreistag seine Geschäftsordnung ergänzen.

Datenschutz wirft Fragen für Live-Stream auf

Und beim Datenschutz stünden viele Fragen offen. Mitarbeiter der Verwaltung beispielsweise oder gar unbeteiligte Zuhörer dürften nicht einfach so gefilmt und live im Internet gezeigt werden. „Ein bloßer Hinweis an Zuhörinnen und Zuhörer, dass während der Sitzung Film- und Tonaufnahmen vorgenommen und übertragen werden, reicht nicht aus“, erklärte Wehlan.

In anderen Gemeinden wird seit Monaten online getagt, hier der Finanzausschuss in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin). Quelle: Björn Wagener

Auch technisch sieht die Verwaltung Hürden: Es müsste ein Konzept geben, auf dessen Grundlage neue Geräte gekauft werden. Die genauen Positionen der Kameras müssten festgelegt werden und ob die Internetgeschwindigkeit im Kreishaus dafür reicht, sei fraglich. „Das könnte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft der Kreisverwaltung haben“, heißt es in der Stellungnahme.

So machen es andere Landkreise

Dass alle Fragen, Hürden und Zweifel für künftige Kreistags-Livestreams ausgeräumt werden könnten, zeigen Beispiele aus anderen Kreisen: In Oberhavel werden die Sitzungen seit einem Jahr online übertragen und sind anschließend sechs Monate lang im Internet zu sehen.

Im Havelland hat eine Mehrheit gerade für die Echtzeit-Übertragung entschieden. Der Kreis hat im Gegensatz zu Teltow-Fläming bereits einen Beauftragten für digitale Kommunikation in der Verwaltung und orientiert sich an seiner Kreisstadt Rathenow, die die technische Aufgabe an einen externen Dienstleister vergeben hat.

In Potsdam-Mittelmark hat sich der Kreistag ebenfalls für den Livestream entschieden. Doch die Online-Konferenzen der Fachausschüsse, die seit der Coronakrise online tagen, brechen aus technischen Gründen regelmäßig zusammen.

In allen Landkreisen wurde zuvor lange über Pro und Contra diskutiert. So argumentieren einige ehrenamtliche Politiker, dass ihre Aussagen durch die Mitschnitte verkürzt in falsche Zusammenhänge gesetzt werden könnten. Andere wiederum fürchten, dass die Live-Übertragungen den lebhaften Debatten schaden könnten, wenn ehrenamtliche Politiker online mit Versprechern aufgezogen werden.

Eichelbaum: Mittel sollen 2022 eingeplant werden

Digitale Sitzungen könnte es in Teltow-Fläming aber bald geben. Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, dass die Ausschüsse online tagen können sollen. Der Landtag beispielsweise hat das während der Pandemie bereits getan. Der Haken: Bürger können sich nicht immer über das Internet live einschalten.

In TF scheiterte es bisher an rechtlichen Hürden und fehlenden Ressourcen in der Kreisverwaltung. „Ich habe bereits angeregt, die entsprechenden Mittel für den Haushalt 2022 einzuplanen“, sagte Kreistagsvorsitzender Danny Eichelbaum (CDU). Schon vor Monaten hatte das Land Brandenburg aufgrund der Corona-Pandemie digitale Sitzungen auch verfassungsrechtlich möglich gemacht.

Von Victoria Barnack