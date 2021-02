Luckenwalde

Schnelle Hilfe in Coronazeiten kostet jede Menge Geld und braucht klare Entscheidungen. Letztere haben bisher meist Bund und Länder getroffen. In dieser Woche waren zum ersten Mal auch die Politiker im Kreistag von Teltow-Fläming in der Situation. Sie sollten 300.000 Euro absegnen. Mit dem Geld sollten alle Busse im öffentlichen Nahverkehr mit virentötenden Filtern ausgestattet werden. Doch unabhängige Studien zur Wirksamkeit fehlen bisher.

Im Januar wurde testweise ein erster Bus mit dem Luftreiniger ausgestattet. Quelle: Margrit Hahn

Schon im Wirtschaftsausschuss gab es eine lange Diskussion darüber. Der Vorwurf zugespitzt: Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) habe sich von Lobbyisten ködern lassen, die ihre Produkte teuer verkaufen wollen. „Wir sind mit Werbebroschüren bombardiert worden“, sagte Rüdiger Prasse (Die Prasse) und ging deshalb davon aus, dass alle angeführten Studien nicht mehr als Behauptungen sein könnten. Die Wirkung der neuen Technik sei noch nicht ausreichend erforscht, stimmten Politiker verschiedener Fraktionen zu.

Langes Ringen um Entscheidung

Schnell handeln ohne zahlreiche wissenschaftliche Studien, die den Nutzen bestätigen oder ablehnen und die Schüler in den Bussen einem größeren Ansteckungsrisiko aussetzen: Die Politiker rangen lange um diese Entscheidung.

Lesen Sie auch: Gegen Corona: Busse in Teltow-Fläming bekommen Luftreiniger

„Meine Devise ist immer: Alles kritisch hinterfragen“, erklärte Ricarda Voigt (Grüne) im Kreistag. Sie hatte sich die angefügten Studien über die Wirksamkeit der Filter angesehen, die die Luft ansaugen und mittels UV-Strahlung Viren, Bakterien und Schimmelpilze abtöten sollen.

„Fast unproblematisch, wenn es nicht so teuer wäre“

Voigt musste dabei unter anderem feststellen, dass unabhängige Tests noch nicht ausgewertet wurden und sogar das Umweltbundesamt dem Einbau nicht einfach so zustimmen würde. „Das Ganze wäre fast unproblematisch, wenn es nicht so teuer wäre, das Geld dann an anderer Stelle fehlen würde und die Anlagen im Dauerbetrieb nicht so viel Energie verbrauchen würden“, erklärte Voigt. Bevor man die sechsstellige Summe ausgibt, solle man deshalb lieber im Fachausschuss noch einmal darüber beraten.

Lesen Sie auch: Politiker fordern Beweise für Wirksamkeit von UV-Filtern

Das Problem: Der Kreistag würde dann frühestens Ende April entscheiden können. „Diese Diskussion erinnert mich fatal an die aktuelle Impfdiskussion“, erklärte Roland Scharp (Linke). „Warum hinken wir der Corona-Entwicklung immer hinterher?“, wollte er von seinen Kreistagskollegen wissen und plädierte für eine schnelle Zustimmung. Auch Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) sprach sich gegen den „Verschiebe-Bahnhof“ aus.

Experten sollen Einsatz begleiten

Einen Kompromiss lieferte die SPD mit einem Änderungsantrag. Darin schlug die Fraktion unter anderem vor, dass unabhängige Experten die Wirksamkeit der UV-Filter beim Einsatz in den Bussen in Teltow-Fläming beobachten und auswerten sollen. Gleichzeitig sollten Alternativen geprüft werden. Dass Virus-Mutationen inzwischen auch hier im Landkreis auftreten und eine dritte Welle verursachen könnten sowie die geplante Öffnung der Schulen, waren die übrigen Argumente. Nach dem Motto „Etwas tun, ist besser als nichts tun“ stimmte schließlich die Mehrheit der Politiker doch schon jetzt für die Investition.

Von Victoria Barnack