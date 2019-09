Luckenwalde

Überraschend ist es schon, was der Beigeordnete und Kämmerer des Landkreises, Johannes Ferdinand ( CDU), für 2020 plant: Die Kreisumlage soll sinken. Derzeit liegt sie bei 44 Prozent. Städte und Gemeinden waren bisher davon ausgegangen, dass sie auch im kommenden Jahr so viel zahlen müssen. Stattdessen schlägt Ferdinand nun selbst die viel geforderten 42 Prozent vor.

„Die Senkung ist fällig“, sagte er am Montag im Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Kreises, „darüber sind wir uns einig, auch wenn sie für die Einen zu früh und für die Anderen zu spät kommt.“

Johannes Ferdinand (CDU) ist Beigeordneter und Kämmerer des Landkreises. Quelle: Hartmut F. Reck

In den Städten und Gemeinden trifft er damit jedoch auf verhaltene Reaktionen. „Unserem Ziel sind wir damit nur einen Schritt näher“, sagt Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (parteilos). Ihre kleine Gemeinde steckt in der Haushaltssicherung und hat Widerspruch gegen die Höhe der 2019er Kreisumlage eingelegt. 2,9 Millionen Euro muss Niedergörsdorf zahlen.

Der Landkreis nimmt die hohe Kreisumlage eigentlich, um die eigenen Schulden abzubauen. Die sind inzwischen aber allesamt beglichen. Was Boßdorf ärgert: Dass die kleinen Gemeinden selbst in den Schulden stecken, werde nicht berücksichtigt.

Jüterbogs Bürgermeister: „Realistische Kreisumlage bei 38 Prozent“

Den Vorwurf, der Kreis würde sich selbst schlechtrechnen, um sich dann an zu viel gezahlter Kreisumlage zu bereichern, steht schon lange im Raum. Auch die Stadt Jüterbog hatte deshalb im Frühjahr gegen den Kreishaushalt 2019 protestiert.

„Nach der letzten Senkung der Kreisumlage mussten wir im Gegensatz zum Vorjahr trotzdem noch mehr bezahlen“, sagt Bürgermeister Arne Raue (parteilos).

Jüterbog könnte mehr Geld selbst gut gebrauchen, zum Beispiel für Umbau-, Neubau- und Sanierungsarbeiten in der Jüterboger Geschwister-Scholl-Grundschule. Quelle: Uwe Klemens

Die neue Senkung ist ihm zu zaghaft. Er sieht eine „realistische Kreisumlage, bei der die Kommunen wieder Luft zum Atmen haben, bei 38 Prozent“. Nun sei abzuwarten, ob von den zwei Prozent weniger Kreisumlage unterm Strich mehr in der Stadtkasse bleibt.

Kritik aus Dahme : „42 Prozent immer noch zu hoch“

Auch in Dahme kann Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) über die Nachricht nicht jubeln. „42 Prozent sind immer noch zu hoch, wenn die nominale Belastung für die Gemeinden keine Ersparnis bringt“, sagt er.

Was Kaluza schon vermutet, bestätigt der Kreiskämmerer: Die Millionensumme, die die Kommunen dem Kreis überweisen, wird auch 2020 noch einmal ansteigen.Die Städte und Gemeinden seien wirtschaftlich zu potent. Das heißt, weil sie in absoluten Zahlen beispielsweise mehr Steuern einnehmen, müssen sie über die Kreisumlage auch eine höhere Summe abgeben.

Im Amt Dahme weiß man, was Geldsorgen sind. Unsummen verschlingt beispielsweise der Umbau der Grundschule in Werbig zum Campus der Generationen. Quelle: Uwe Klemens

Dahmes Amtsdirektor hat abseits der Kreisumlage nun eine ganz andere Idee, um die struktur- und finanzschwachen Kommunen zu stärken. Er schlägt einen Investitionsfonds vor. Die Kommunen im Landkreis sollen gemeinsam einzahlen, um wichtige Vorhaben im Süden zu finanzieren. „Die Idee ist aus der Not heraus entstanden“, sagt er, „weil oft die Eigenmittel für Projekte fehlen, sogar wenn ein großer Teil davon über Fördermittel gedeckt wird.“

Ähnliche Programme gibt es auch in anderen Landkreisen. In Potsdam-Mittelmark unterstützt das Kreisentwicklungsbudget beispielsweise in 2019 mit 1,5 Millionen Euro über 20 Investitionen in Schulen, Kitas oder Feuerwehren.

Kämmerer: Kreis braucht Rücklagen für künftige Defizite

Abgeneigt ist die Kreisverwaltung nicht, doch Begeisterung für die Idee aus Dahme würde anders aussehen. Die Landrätin will nicht neues Geld, sondern die Rücklagen für so einen Solidarpakt verwenden.

Von 2014 sind beispielsweise noch 1,3 Millionen Euro übrig aus dem unerwarteten Plus am Jahresende. Ferdinand würde die Rücklagen lieber nutzen, um das für 2020 geplante Defizit über knapp 700.000 Euro abzudecken.

So entsteht der Haushalt 2020: Erstmals wurden die Finanzen auf der Basis eines alten Jahres aufgestellt. Zugrunde lagen die Zahlen von 2018 plus fünf Prozent, um die Inflation auszugleichen. Je knapp 305 Millionen Euro an Erträgen und an Aufwendungen sind für 2020 im Kreishaushalt geplant. Das liegt erneut über dem Vorjahr. Braucht ein Fachbereich mehr Geld als er 2018 zur Verfügung hatte, musste das umfangreich belegt über mehrere Instanzen hinweg werden. Als Grund gelten mehr Fälle oder neue Aufgaben. Die „Rote Null“ steht soll auch 2020 unter dem Strich stehen. Das Minus von 700.000 Euro will der Kämmerer mit Rücklagen aus den Vorjahren abdecken.

Für Kaluza ein „fauler Kompromiss“. Er findet: Dieses Geld steht den Städten und Gemeinden ohnehin zu. Die kommunale Familie in TF dürfte ihm da größtenteils zustimmen – immerhin hatten sie damals zu viel Kreisumlage gezahlt, sonst wäre das Geld nicht übrig geblieben.

In den Rathäusern hatte man schon lange vermutet, dass die dauerhaft hohe Kreisumlage irgendwann in übermäßig hohen Rücklagen beim Landkreis enden.

Auch in Nuthe-Urstromtal kann man sich wegen Geldsorgen nicht alles leisten, was man sich wünscht, zum Beispiel einen Radweg zwischen Luckenwalde und Berkenbrück. Quelle: Victoria Barnack

Gleichzeitig stecken Dahmes Gemeinden allerdings tief in den Schulden. Kaluza hofft deshalb auf Solidarität unter den Kommunen. „Ein Investitionsfonds soll kein Einmal-Effekt sein“, sagt er, „der schwache Süden wird noch über Jahre hinweg Unterstützung brauchen, um seine Infrastruktur zu stärken. In den vergangenen Jahren habe ich davon zumindest vom Landkreis nicht viel gespürt.“

In den nächsten Wochen wollen die Bürgermeister, Amtsdirektor und Landrätin darüber diskutieren, was aus ihrer Sicht mit den 1,3 Millionen Euro Rücklagen geschehen soll und ob es künftig einen Solidarpakt für TF geben kann. Letzteren müssten dann auch die Politiker im Kreistag wollen.

Von Victoria Barnack