Kreisumlagen-Streit in Zossen: Es geht um viel mehr als nur Neid

Zossen

Bei der Entscheidung am Mittwoch zum Kreisumlage-Vergleich zwischen der Stadt Zossen und dem Landkreis Teltow-Fläming geht es nicht nur um entgangene oder nicht entgangene Millionen Euro. Es geht auch nicht nur darum, wann wie viel davon in die Stadtkasse fließt und ob der Kreis nach einer eventuellen Gerichtsentscheidung irgendwann reagieren muss, weil andere Kommunen nachziehen und ebenso Millionen zurückfordern. Das Problem ist grundsätzlicher: Bisher legt der Kreistag die Höhe der Kreisumlage in Prozentpunkten fest, seine Mitglieder diskutieren das öffentlich und werten es als Erfolg, wenn sie diese Zahl senken können. Doch beim Festlegen der Kriterien, die zu dieser Prozentzahl führen, sind sie außen vor, die Kriterien legt die Verwaltung fest. Damit der Kreistag als Dienstherr der Verwaltung auch in diesem so wichtigen Punkt selbst bestimmen kann, wie eine Kreisumlage zustande kommen soll, muss Brandenburgs Kommunalverfassung ergänzt oder geändert werden. Auch wenn also 2015 die Absicht der damaligen Zossener Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) war, der Stadt entgangene Millionen zurück zu holen – jetzt wird immer deutlicher: Es gibt eine Gesetzeslücke, die bei Nichtannahme des Vergleichs und dem Weiterklagen durch alle Instanzen letztlich einer Neid-Debatte zwischen Kommunen und Ämtern eines Landkreises Tür und Tor öffnet. Ja, inzwischen hat sich einiges bereits geändert an der Satzung zur Erhebung der Kreisumlage TF. Doch Fachleute könnten auch die Satzung von 2020 noch erfolgreich durchklagen. Das alles macht die Entscheidung der Zossener Stadtverordneten am Mittwoch nicht einfacher. Doch schon jetzt steht fest: Dank der Klage damals stieß Zossen ganz offensichtlich eine landesweit wichtige Diskussion an.

Von Jutta Abromeit