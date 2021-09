Luckenwalde

Selten ist eine Personalaufstockung für die Kreisverwaltung so reibungslos über die Bühne gegangenen wie diese: Zehn zusätzliche Stellen werden im Kreishaus geschaffen – und das noch in diesem Jahr. Die Politiker im Kreistag stimmten kürzlich in ihrer letzten Sitzung vor der anstehen Landratswahl ohne Kommentare zu. Der Grund dafür dürfte klar sein, denn die neuen Mitarbeiter werden den Landkreis wenig bis gar nichts kosten.

Corona sorgt für vier neue Stellen

Vier der zehn neuen Stellen sind coronabedingt. Das Gesundheitsamt wird um drei Posten verstärkt, darunter sind hoch qualifizierte Jobs, die man sich in der Verwaltung schon seit einiger Zeit wünscht. So soll es künftig eine Fachkraft „Public Health“ geben, die den Amtsarzt unterstützen wird. Sie soll nicht die Gesundheit einzelner Bürger sondern ganzer Personengruppen oder Bevölkerungsteile verbessern, unter anderem durch präventive Angebote und die Erarbeitung von sozial-epidemiologischen Berichten.

Außerdem wird im Gesundheitsamt ein zusätzlicher Facharzt für Kinder- und Jugendgesundheit eingestellt. Denn in diesem Bereich sieht die zuständige Sozialdezernentin besonderen Handlungsbedarf. „Hier sind die Fallzahlen, das heißt die Begutachtungen und Reihenuntersuchungen für Kinder und Jugendliche, erheblich angestiegen“, heißt es in der Erläuterung. „So waren 2010 insgesamt 18.319 Kinder und Jugendliche durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst zu betreuen und kinderärztlich zu versorgen. Im Jahr 2020 stieg die Fallzahl auf 21.935 an. Der Trend setzt sich fort. Ursächlich dafür sind eine steigende Geburtenrate und die Zuzüge von Familien, vorwiegend in den Norden des Landkreises.“

Auch die bereits vorhandenen Stellen für Impfung und Prävention sowie Hygiene und Umweltmedizin und das Personalamt werden personell besser bestückt. Letzteres unter anderem weil der Arbeitsaufwand durch die coronabedingten Quarantänen zugenommen habe. Alle vier Stellen finanzieren höhere Behörden für den Landkreis. Das Geld dafür kommt aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“, den der Bund im Zuge der Corona-Pandemie aufgelegt hatte, als man merkte, dass die Gesundheitsämter den Aufgaben nicht gewachsen sind.

Zensus: Volkszählung in Luckenwalde in 2022

Auch sechs andere Stellen, die bisher nicht für das Jahr 2021 eingeplant waren, bekommt der Kreis vollends erstattet. Es geht um die befristeten Mitarbeiter in der Erhebungsstelle für den Zensus. Die bundesweite Volkszählung wurde wegen Corona verschoben und wird 2022 durchgeführt.

Damit man die Bürger zu ihrer Wohn-, Arbeits- und generellen Lebenssituation befragen kann, muss der Landkreis Mitarbeiter für den einzigen Standort in TF, in Luckenwalde, finden. Leiter- und Stellvertreterposten sind bereits besetzt. Kostenpunkt im Jahr 2022: rund. 250.000 Euro.

