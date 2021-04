LVGA in Großbeeren untersucht Stadtgewächse der Zukunft

Großbeeren

Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA) in Großbeeren hat ein neues Projekt gestartet: Sie will herausfinden, welche Pflanzen in der vom Klimawandel geprägten Zukunft am besten in den Städten zurechtkommen – und dabei trotzdem bienenfreundlich und hübsch anzusehen sind. „Der Klimawandel ist eine der großen Fragestellungen unserer Zeit“, sagt Projektkoordinator Daniel Kaiser. Der Versuch der LVGA wage einen Blick in die Zukunft, in der es aller Voraussicht nach mehr Trockenperioden und einen schlechteren Wasserhaushalt gebe. „Wir wollen ganz praktisch herausfinden, welche Pflanzen damit gut umgehen können.“

Auf unterschiedliche Böden haben die Wissenschaftler gut 2400 Stauden gesetzt. Quelle: Lisa Neugebauer

Knapp 2400 Stauden auf Versuchsfläche

Über mehrere Jahre werden die Wissenschaftler dafür drei Versuchsfelder beobachten, die derzeit auf dem Geländer der LVGA entstehen. Gerade fertig geworden ist der erste Teil: ein Beet mit knapp 2400 Stauden. Die Fläche ist in zehn Parzellen unterteilt, in denen die Wissenschaftler unterschiedliche Böden und Mulchstoffe angelegt haben. So können sie später vergleichen, welcher Untergrund sich für welche Pflanze am besten eignet. Außerdem werden die Experten ständig Daten dazu erheben, wie viel Pflege und Wasser jede Parzelle braucht, welche Stauden sich besonders gut entwickeln und wie viele Bienen die Blüten der Stauden anlocken.

Sie werden in den nächsten Jahren untersuchen, welche Pflanzen sich gut an den Klimawandel anpassen können: Daniel Kaiser (v.l.n.r.), Joana Gasper und David Zimmerling von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA). Quelle: Lisa Neugebauer

Der wissenschaftliche Projektmitarbeiter David Zimmerling, der zusammen mit der Dozentin und Projektmitarbeiterin Joana Gasper den Versuch betreuen wird, hat sich im Vorfeld ganz genau überlegt, welche Stauden er in die Erde bringen will. „Ich habe die Pflanzen nach verschieden Kriterien ausgesucht“, erklärt er. So müssen diese viel Sonne und Trockenheit aushalten, sollten aber nicht-gefüllte Blüten haben, um Bienen und Insekten eine Nahrungsquelle zu bieten. „Ich wollte auch nichts Elitäres, sondern robuste und langlebige Stauden“, sagt Zimmerling. „In den letzten Jahren gab es vor allen in den Gartencentern viel Kurzlebiges zu kaufen.“ Außerdem ein Kriterium: die Ästhetik. „Natürlich müssen die Pflanzen auch gefallen“, sagt der Wissenschaftler.

Diese Kleingehölze werden kommende Woche auf dem zweiten Versuchsfeld eingepflanzt. Quelle: Lisa Neugebauer

Ende 2022 gibt es erste Ergebnisse

Neben dem Staudenbeet entsteht noch ein weiteres Versuchsfeld mit Kleingehölzen wie zum Beispiel Rosen oder Ginster. Außerdem säen die LVGA-Mitarbeiter verschiedene Wiesen-Sorten, um auch hier zu testen, welche am pflegeleichtesten sind. Am Ende wollen die Wissenschaftler eine Handlungsempfehlung für die Verwendung und Pflege von klimaangepassten Pflanzungen für städtisches Grün zusammen mit einer Artenliste veröffentlichen. Ende 2022 soll das erste vorläufige Ergebnis stehen – doch um gesicherte Aussagen zu treffen, werde es mindestens fünf Jahre dauern, so Projektkoordinator Kaiser. „Es kann ja sein, dass die kommenden zwei Sommer verhältnismäßig nass werden und dann die drei danach sehr trocken – dann hätten wir nach den zwei Jahren kein solides Ergebnis.“

Doch bis überhaupt von einem Ergebnis die Rede sein kann, freuen sich Zimmerling und Gasper derzeit noch über jedes neue Blatt: „Wir schauen jeden Morgen, ob sich schon etwas getan hat“, sagt der wissenschaftliche Projektmitarbeiter. „Das Projekt liegt einem schon am Herzen.“ Damit die angelegten Beete und Gärten auch in der Versuchsphase sinnvoll genutzt werden, sollen auch Studierende, Auszubildende und Fortzubildende die Möglichkeit bekommen, daran mitzuarbeiten. „Wir sind eben auch eine Lehranstalt“, sagt Kaiser. Bereits beim Pflanzen der Stauden in der vergangenen Woche waren Studierende der Beuth Hochschule im Einsatz gewesen.

Lesen Sie auch:

Auf unterschiedliche Böden haben die Wissenschaftler gut 2400 Stauden gesetzt. Quelle: Lisa Neugebauer

Gefördert wird das Forschungsvorhaben von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die das Forschungsprojekt ausgeschrieben hatten und sich davon ganz praktische Handlungsempfehlungen für die zukünftige Bepflanzung in der Stadt erhoffen.

Von Lisa Neugebauer