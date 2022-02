Luckenwalde

Letztes Jahr gab es den großen Knall: Zossen zog gegen den Landkreis vor Gericht und bekam Recht. Doch was hat Teltow-Fläming daraus gelernt? Der neue Kreishaushalt wird es zeigen. Jetzt starten die Diskussionen darüber. Während dem Kreistag offiziell noch gar nichts vorliegt, haben die Landrätin, der Kreiskämmerer und der Chef der Bürgermeister-AG nun der MAZ die ersten Details verraten.

Die wohl bemerkenswerteste Neuerung: Der Landkreis plant ein Minus von acht bis neun Millionen Euro, berichtet Kreiskämmerer Johannes Ferdinand (CDU). Statt über die Kreisumlage soll es mit übrigem Geld aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Kreisumlage in Teltow-Fläming wird 2022 wohl 40 Prozent betragen

Das Minus kommt durch zwei Faktoren zustande, erklärt Ferdinand. „Wir müssen Projekte fortführen, die bereits begonnen wurden“, sagt er, „zum Beispiel Investitionen in das Nordraumkonzept und den Rufbus.“

Johannes Ferdinand ist Kreikämmerer von Teltow-Fläming. Quelle: Victoria Barnack

Der zweite Punkt: Die Städte und Gemeinden können weniger Steuereinnahmen an den Landkreis weitergeben, weil diese während der Coronakrise gesunken sind. Der Kreis kann deshalb weniger von der viel diskutierten Kreisumlage einsammeln. Auf 40 Prozent hat der Kämmerer sie im ersten Entwurf festgesetzt. „Das ist eine Senkung im Vergleich zu den Vorjahren“, sagt er. Das Jahr 2021 mit nur 37,5 Prozent klammert er aus, denn das war ein einmaliger Kompromiss – auch um ein Entgegenkommen des Kreises während des laufenden Gerichtsverfahrens zu demonstrieren.

Drohen dem Landkreis TF auch 2022 Widersprüche gegen die Kreisumlage?

In harten Zahlen bringt den Städten und Gemeinden das jedoch nichts. Der Kämmerer bestätigt, dass die absolute Summe der Kreisumlage in etwa genauso hoch sein wird wie 2021. „Die 37,5 Prozent im letzten Jahr waren ein gutes Zeichen“, sagt David Kaluza (parteilos). Dahmes Amtsdirektor ist derzeit Vorsitzender der Bürgermeister-AG in Teltow-Fläming. „Die 40 Prozent in diesem Jahr werden von der Mehrheit der Kommunen wohl akzeptiert“, sagt er. Aber garantieren, dass einzelne Städte oder Gemeinden nicht doch erneut Widerspruch einlegen, kann er nicht.

Die Bürgermeister kritisieren, dass sich Corona in der Rechnung nicht wiederfindet. Ein Beispiel: „Bei den Umlagegrundlagen muss man wissen, dass die sich immer aus den Steueraufkommen von vor zwei Jahren berechnen. Das heißt für 2022 die Einnahmen aus 2020, dem ersten Coronajahr“, erläutert Kaluza. Die Gemeinde Niederer Fläming beispielweise hat im Dezember 2020 eine Sonderzahlung von 700.000 Euro erhalten. Auch die fließen jetzt in die Umlagegrundlage ein. „Auf deutsch: Die Gemeinde zahlt dadurch jetzt mehr an Kreisumlage“, sagt Kaluza.

Funktion von Städten wie Dahme und Jüterbog fürs Umland wird endlich honoriert

Es gibt noch eine Neuerung: Der Kreis honoriert jetzt zum ersten Mal finanziell, dass einige kleine Städte wichtige Funktionen für das Umland übernehmen. Für sogenannte Mittelzentren gibt es vom Land 800.000 Euro, für grundfunktionale Schwerpunktzentren 100.000 Euro. Jüterbog und Dahme beispielsweise finanzieren davon ihre Freibäder mit.

Dieses Geld ist bisher einfach in die Berechnung der Kreisumlage eingeflossen. Betroffene Städte und Gemeinden kritisierten das jahrelang als unfair. „Tatsächlich wird dieses Geld vielerorts für freiwillige Leistungen genutzt. Für Dinge also, die das Leben vor Ort erst schön machen“, sagt Landrätin Kornelia Wehlan (Linke).

2022 werden diese Summen also nicht mehr in die freiwilligen Leistungen einberechnet. Ohnehin ein strittiges Thema, denn eine klare Definition fehlt. Das Land zum Beispiel zählt dazu auch Grundlegendes wie Schulbusse oder den Bauhof; der Kreis lässt diese beiden Aspekte schon immer außen vor.

Kreisumlage-Rabatt für Gemeinden wie Baruth und Am Mellensee

Mit der neuen Rechnungen kommen in diesem Jahr mehr Kommunen in den Genuss eines Rabattes auf die Kreisumlage. Den gewährt der Kreis, wenn die Gemeinde weniger als drei Prozent ihres Geldes für freiwillige Leistungen ausgibt. Baruth beispielsweise bekommt dadurch einen Nachlass über 298.000 Euro und die Gemeinde Am Mellensee über 262.000 Euro. Für die Gemeinden, die in vergangenen Jahren regelmäßig Widerspruch eingelegt haben, wie zum Beispiel Jüterbog, lohnt sich die neue Rechnung aber nicht.

Zahlen und Fakten Mehr als 310 Millionen Euro groß wird der Haushalt des Landkreises Teltow-Fläming 2022 voraussichtlich sein. Das ist in etwa genauso viel wie im Jahr 2021. 80 Millionen Euro will der Landkreis in den nächsten zehn Jahren in ein großes Sanierungsprogramm stecken. Das fließt in großen Teilen in die Schulen. Über acht Millionen Euro Minus will der Kreis im Haushalt 2022 allein aus Rücklagen decken. Hinzu kommen womöglich 10,9 Millionen Euro, die sich Zossen zurückerstritten hat und die Ausgaben für große Investitionen. 2023 wird es deshalb wohl nötig, dass der Kreis nach Jahren erstmals wieder einen Kredit aufnimmt. Denn das Cash, also das auf dem Konto verfügbare Geld, reicht dann womöglich nicht mehr für alles gleichzeitig. Denn auch die Gehälter von knapp 1000 Mitarbeitern werden davon gezahlt.

Gleichzeitig schlage der Kreiskämmerer für jedes Jahr pauschal vier Prozent auf das eigene Kreis-Budget drauf, kritisiert Kaluza. „Aus meiner Sicht hat es sich der Kreis zu einfach gemacht“, sagt er. „Ich hätte eine andere, neue Herangehensweise erwartet.“

David Kaluza: „Videokonferenzen sind kein Allheilmittel“

Kaluza hat auch Probleme mit dem Miteinander. Zugegeben: Es gab Zeiten, als die Atmosphäre zwischen Kreis und Gemeinden noch angespannter gewesen sei als heute. Aber: „Ständige Videokonferenzen sind für mich kein Allheilmittel. Denn es geht so viel verloren“, sagt er. „Auch die letzte Sitzung im Januar war wieder von technischen Störungen geprägt.“

Umso schwieriger sei es, gegenseitiges Verständnis zu wecken. Den Personalzuwachs, den der Landkreis plant – fast 40 neue Vollzeitstellen im Kreishaus – könne er sich als Amtsdirektor nicht leisten und befürchtet, dass Mitarbeiter von den Gemeinden und Städten zum Kreis abwandern. „Was der Landkreis an Gehältern aufruft, können wir nicht mehr leisten“, sagt er.

Von Victoria Barnack