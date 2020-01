Diese Projekte will TF mit seinem afrikanischen Klimapartner starten

Luckenwalde

Rund 8000 Kilometer trennen Luckenwalde und Katima Mulilo in Namibia. Bei der neuen Klimapartnerschaft des Landkreises Teltow-Fläming treffen Welten aufeinander. „Trotzdem sitzen wir im selben Boot“, sagt Raphael Liswaniso.

Er ist der Chef der Verwaltung der afrikanischen Stadt mit rund 30.000 Einwohnern. So jemand also wie Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) für den Landkreis TF. Liswaniso spricht vom Klimawandel. Um gemeinsam Aktionen gegen das große Umweltproblem zu starten, ist er derzeit mit einer Delegation aus seiner Heimat Katima Mulilo in Teltow-Fläming unterwegs.

Landrätin Kornelia Wehlan hat die Gäste auch zum Neujahrsempfang eingeladen. Der Abend trug das passende Thema: „Ja zum Klimaschutz“. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

„Wenn im Boot hinten Wasser hineinläuft, können die vorderen Ruderer auch nicht einfach aussteigen und sagen, das geht sie nichts an“, erklärt er.

Immerhin würde Europa tausende Autos produzieren und sie später als Müll einfach nach Afrika verkaufen. So vorbildlich wie sich die europäischen Länder gegenüber Afrika gern präsentieren, seien sie also gar nicht.

„Auch hier in Deutschland wird noch zu viel Plastik produziert“, sagt er, „das sehe ich jetzt bei meinem Besuch in jedem Supermarkt, in den ich gehe.“ Liswaniso plädiert während seines Aufenthalts in Deutschland deshalb für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

2019 war eine Delegation aus TF bereits in der namibischen Partnerkommune zu Gast. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Und das, obwohl die beiden Partner auf den ersten Blick an ganz unterschiedlichen Startpunkten in die neue Klimapartnerschaft gehen: Eine Abfallwirtschaft wie in Deutschland gibt es in Namibia nicht. Müll wird nicht getrennt, sondern einfach unsortiert vor die Haustür gekippt. Auch Statistiken werden nicht geführt. Nicht einmal eine offizielle Einwohnerzahl der Stadt liegt vor, geschweige denn Zahlen zum tatsächlichen Müllaufkommen.

„Neue Impulse sind immer wieder wichtig“

„Wir sind nicht hier, um einfach zu kopieren, was ihr macht, oder weil wir um Geld betteln wollen“, sagt Raphael Liswaniso, „sondern um gemeinsam praktikable Ideen zu teilen.“

Umweltbildung der Bürger, die Organisation der Abfallwirtschaft und der eigene Beitrag zum Klimawandel sollen deshalb die Schwerpunkte der internationalen Kooperation zwischen Teltow-Fläming und Katima Mulilo sein. „Neue Impulse sind immer wieder wichtig“, sagt der Klimaschutzkoordinator von TF Andreas Bleschke, „auch wenn die eine Seite schon weiter ist als die andere.“

In diesem afrikanischen Berufsbildungszentrum sollen die gemeinsamen Stoffbeutel genäht werden. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Nach dem ersten Kennenlernen wird es nun endlich konkret. Die beiden Kommunen starten ein gemeinsames Projekt: Im Berufsbildungszentrum von Katima Mulilo sollen wiederverwendbare Stoffbeutel genäht werden mit der Aufschrift „Benutze mich wieder“, die bald in beiden Kommunen in Einsatz kommen sollen. Das gemeinsame Ziel dabei ist es, Müll zu vermeiden.

Gemeinsame Putzaktion: Team Up to Clean Up

Gleichzeitig will die Verwaltung der afrikanischen Stadt auch die Mülltrennung forcieren. Erst seit einigen Monaten gibt es ein Projekt der Stadt mit dem Titel „Team Up to Clean Up“. Freiwillige säubern ihre Stadt und bringen den gesammelten Müll auf neu angelegte Deponien. Im Gegenzug erhalten sie einen Obolus.

„Wir würden uns freuen, wenn wir solche Aktionen in Katima Mulilo und Teltow-Fläming am selben Tag durchführen könnten“, sagt Raphael Liswaniso. Er hofft, dass sich seine Mitbürger ein Beispiel nehmen, wenn sie sehen, dass auch der globale Norden anpackt.

Von Victoria Barnack