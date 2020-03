Landrätin im Corona-Interview: „Abstand ist die neue Nähe“

Luckenwalde

Corona in Teltow-Fläming: Auch die 170.000 Einwohner im wirtschaftlich stärksten Landkreis Brandenburgs müssen seit Mittwoch mit verschärften Einschränkungen im öffentlichen Leben zurechtkommen. Zur organisatorischen Bewältigung dieser außergewöhnlichen Lage wurde im Kreishaus in Luckenwalde ein Krisenstab eingerichtet. Seit Montag treffen sich die 15 Mitglieder fast täglich. Die MAZ sprach mit der Leiterin des Krisenstabs, Silke Neuling, und Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke).

Was denken Sie: Wie lange wird der Zustand, in dem sich das Land jetzt befindet, anhalten?

Silke Neuling: Das kann im Moment wohl niemand mit Gewissheit sagen. Natürlich hoffen wir alle, so schnell wie möglich wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren zu können. Wann das sein wird, hängt in erster Linie davon ab, wie sehr jeder und jede Einzelne einen Beitrag dazu leistet.

Wo haben die Einschränkungen Sie persönlich als erstes getroffen?

Kornelia Wehlan: Das begann schon mit den ersten Empfehlungen, räumlichen Abstand zu anderen Personen zu halten. Ich gehe sehr gern auf andere Menschen zu, Distanz fällt mir schwer. Aber das Gebot der Stunde steht. Abstand ist die neue Nähe – und das gilt für uns alle. Da gibt es leider auch kein Kino, Theater oder Konzert.

Was beschäftigt den Krisenstab derzeit besonders?

Neuling: Viele Dinge gleichzeitig. Der Krisenstab analysiert täglich die aktuelle Lage. Dazu gehören Fallzahlen und Quarantänemeldungen sowie die Situation in den Krankenhäusern, beim Rettungsdienst, in Feuerwehren und Behörden. Nach der Absage des Schulbetriebes hatten wir die Notbetreuung der Kinder im Fokus. Das wurde schnell und zügig abgearbeitet, bleibt aber weiter Thema. Ein großer Schwerpunkt ist die Einrichtung von Diagnostikzentren im Landkreis. In Ludwigfelde sind wir Donnerstag an den Start gegangen.

Die Beschaffung von Schutzausrüstung ist ein Dauerbrenner, zwischenzeitlich sind aber erste Lieferungen beim Bund eingetroffen und werden verteilt. Und natürlich geht es im Moment auch um all das, was mit der „Eindämmungsverordnung“ verbunden ist.

Silke Neuling leitet den Krisenstab. Kreisbrandmeister Tino Gausche koordiniert die Arbeit. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Wissen Sie etwas über Einwohner des Landkreises, die in ausländischen Urlaubsregionen festsitzen?

Neuling: Nein, dazu kann der Krisenstab des Landkreises keine Aussagen treffen – ganz einfach, weil man seinen Urlaub nicht bei einer Behörde anmelden muss...

Wie stehen Sie zum Thema Ausgangssperre?

Neuling: Nach wie vor hoffen wir, dass so drastische Maßnahmen nicht erforderlich sind. Aber da müssen einfach alle mitziehen und sich an das halten, was jetzt gilt. Mit anderen Worten: Keine Menschenansammlungen! Keine Corona-Partys! Kein Drängeln im Supermarkt! Nur mit absoluter Disziplin lässt sich eine Ausgangssperre verhindern. Wir haben es alle selbst in der Hand.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Coronakrise?

Wehlan: Außerordentlich sachlich und konstruktiv, und dafür bin ich sehr dankbar. Bestes Beispiel dafür ist die Organisation der Notbetreuung der Kinder, das lief mustergültig.

Wir haben Hand in Hand nach Lösungen gesucht und sie auch gefunden.

Auch künftig ist unsere Zusammenarbeit unerlässlich. Deshalb steht der Krisenstab des Landkreises täglich mit den Stadt- und Gemeindeoberhäuptern im Landkreis in Kontakt. Eine genaue Lageeinschätzung wäre ohne die Kommunen nicht möglich.

In welchen Bereichen erwartet der Landkreis Unterstützung vom Land und vom Bund?

Wehlan: Priorität haben das Gesundheitswesen und die Pflegebereiche. Ich denke konkret an die Sicherung des Krankenhausbetriebs, zusätzliche Bettenkapazitäten im intensivmedizinischen Bereich und die umfassende Versorgung der Ärzte, Zahnärzte, Pfleger und des medizinischen Personals mit Schutzausrüstung. Sie leisten Großartiges, und ihnen gilt unser aller Dank.

Und natürlich erwarten wir den „Schutzschirm“ im Kleinen wie im Großen – für Arbeitnehmer, Selbstständige, Freiberufler und Wirtschaftsunternehmen, wenn Einkommen wegen der Coronakrise wegbrechen und Existenzen gefährdet sind.

Dazu sind auf Bundes- und Landesebene erste Maßnahmen – wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld – auf dem Weg gebracht. Weitere Hilfspakete werden in der nächsten Woche folgen. Da bleiben wir dran, um die Folgen der Krise für Betroffene so gering wie möglich zu halten.

Wo finden Gewerbetreibende, Handwerker, Geschäftsleute aus TF jetzt unkompliziert Hilfe?

Wehlan: Zentrale Anlaufstelle für Unternehmen ist die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg. Dort wurde die Rufnummer 0331 / 730 61 222 eingerichtet. Speziell für Teltow-Fläming ist auch das Regionalcenter Ansprechpartner (Tel. 03371/730 61 249).

Unter www.wfbb.de gibt es ein Kontaktformular. In Sachen Kurzarbeitergeld kann man sich an die Arbeitsagentur wenden. Dort gilt die zentrale Rufnummer 0800 4 555520 (gebührenfrei).

Das Land Brandenburg hat ein Soforthilfeprogramm mit 7,5 Millionen Euro kurzfristig auf den Weg gebracht. Sie sollen ab 25. März zur Auszahlung kommen. Ab 1. April soll der Rettungsschirm auf 500 Millionen Euro aufgestockt werden, nachdem der Landtag darüber entschieden hat. Auch der Bund trifft am Montag weitere Entscheidungen.

Zu guter Letzt: Was raten Sie den Menschen in TF jetzt?

Neuling: Einen kühlen Kopf zu bewahren und sich an die Regeln zu halten. Denken Sie an Ihre Familien, Ihre Freunde, Ihre Nachbarn. Verhalten Sie sich solidarisch und helfen Sie einander. So wie beispielsweise der FSV 63 Luckenwalde, der eine Einkaufshilfe für Risikogruppen oder Personen in Quarantäne anbietet. Und vor allem: Bleiben Sie optimistisch und mutig!

Von Victoria Barnack