Landrätin: Ausgangssperre ist möglich

Teltow-Fläming

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ Diese Mahnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) wirft bei vielen Einwohnern im Landkreis die Frage auf: Wird es wegen des Coronavirus bald Ausgangssperren geben?

Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) will in der aktuellen Krise nichts ausschließen. „Was gestern noch eine richtige Maßgabe war, kann heute schon nicht mehr ausreichen“, sagt sie.

Die aktuellen Zahlen vom Donnerstag:

Die neuesten Zahlen aus dem Landkreis unterstreichen das: Inzwischen wurden insgesamt zwölf Menschen aus Teltow-Fläming positiv auf das Coronavirus getestet. 29 Personen leben derzeit in Quarantäne. Bei mehr als 160 Verdachtsfällen im Landkreis steht das Ergebnis noch aus.

Am Luckenwalde Krankenhaus gibt es seit wenigen Tagen einen Besucherstopp. Quelle: Margrit Hahn

Wehlan appelliert an die Einwohner im Landkreis: „Jeder trägt jetzt selbst dazu bei, dass unser Leben nicht noch weiter eingeschränkt werden muss.“ Ihre Worte richtete sie am Donnerstag auch in Richtung Berlin. In der Hauptstadt sind Kitas und Schulen bereits seit Montag geschlossen. Viele Berliner Familien zog es in dieser Woche deshalb offenbar raus ins Umland.

Lesen Sie auch: Alle wichtigen Infos zum Coronavirus in TF

Besonders beliebt scheinen Reiterhöfe. Sie gelten nicht grundsätzlich als Sportstätten, die laut der Einschränkungsverordnung geschlossen bleiben müssen. „Sie sollen aber auch nicht zu touristischen Ausflugszielen für Familien mit Kindern aus Berlin werden“, stellt Silke Neuling klar, die Leiterin des Krisenstabs des Kreises.

Seit Donnerstag ist auch das Kreishaus nur noch nach Voranmeldung für Besucher offen. Quelle: Victoria Barnack

Im Landkreis befürchte man derzeit einen großen Andrang der Berliner. „Natürlich dürfen sie herkommen und spazieren gehen“, sagt Neuling, „aber das Berliner Umland ist jetzt nicht dafür da, um sich hier zu versammeln und Partys zu feiern. Gleiches gilt übrigens für die Jugend aus Teltow-Fläming.“ Einige von ihnen nutzten am Donnerstag noch die öffentlichen Spiel- und Sportplätze – obwohl das inzwischen verboten ist.

Notbetreuung : 950 Kinder in Kitas, 391 Kinder in Schulen

Dort, wo sich Kinder und Jugendliche normalerweise aufhalten würden, ist es derzeit ungewohnt leer. Tatsächlich gibt es aber in 90 von insgesamt 111 Kitas im Kreis eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. „Die Kinder sind vor Ort in guten Händen“, sagte die Landrätin.

Lesen Sie auch: Spielplätze werden abgesperrt

Anfang der Woche hatten sich Bürgermeister, Amtsdirektor und Landrätin gegen zentrale, große Notgruppen entschieden. Stattdessen gibt es nun in vielen Kitas kleinere Gruppen. Insgesamt werden rund 950 Kitakinder betreut. Weitere 391 sind es an Grund- und Förderschulen. An den weiterführenden Schulen habe es keinen Betreuungsbedarf gegeben, heißt es vom Landkreis am Donnerstag.

Nur rund sechs Prozent aller Kinder in TF wurden in die Notbetreuung aufgenommen. Viele müssen deshalb nun mit den Eltern auf die Arbeit. Quelle: Uwe Klemens

Bei den Eltern drängt sich inzwischen vor allem eine Frage auf: Müssen die Kitabeiträge nun weiterhin gezahlt werden? Das Land hatte diese Entscheidung zunächst offen gelassen. Auch im Landkreis gibt es bisher keine einheitliche Regelung.

Dahme , Baruth und Blankenfelde-Mahlow setzen Beiträge aus

Das Amt Dahme setzt die Elternbeiträge für ihre Kitas und den Hort ab April aus. „Nur wer sein Kind hat betreuen lassen, sollte auch für diese Leistung zahlen müssen“, erklärt Amtsdirektor David Kaluza (parteilos), der auch mit den freien Trägern im Amt an einer Lösung arbeitet. Die Notbetreuung soll später separat abgerechnet werden. Genauso haben es auch Baruth und Blankenfelde-Mahlow angekündigt.

Gemeinsame Forderung an das Land

In anderen Kommunen ist man verhaltener. „Wir warten nach wie vor auf eine Entscheidung des Landes“, sagte Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) am Donnerstag. Genauso macht es Zossen.

Im Kreis hoffen nun alle auf ein deutliches Zeichen vom Land: Brandenburg soll die Lücke bei den Kitabeiträgen übernehmen. Von der Landesregierung habe es dafür erste positive Signale gegeben, so Wehlan.

Von Victoria Barnack