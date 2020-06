Teltow-Fläming

Dass der Landkreis Teltow-Fläming noch nicht fertig ist mit dem Coronavirus, beweisen die jüngsten Infektionszahlen. Insgesamt 18 neue Fälle wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage dem Gesundheitsamt gemeldet. Am Freitag kam ein Infizierter zur Gesamtstatistik hinzu. Damit liegt die Zahl der Coronavirus-Infektionen in TF bei insgesamt 171. Fast 80 Menschen stehen unter Quarantäne und es gibt noch 43 Verdachtsfälle im Landkreis.

Große Sorge machen Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) der laxe Umgang mit Abstandsgebot und Maskenpflicht sowie die kommende Urlaubszeit: „Die Pandemie ist trotz aller Lockerungen noch nicht vorbei“, erklärte sie am Freitag. „Wir können nicht so tun, als sei alles wie vorher.“ Sie appelliert an die Einwohner von Teltow-Fläming, weiterhin sich und andere Menschen zu schützen.

Das sind die AHA-Regeln:

Auch die Leiterin des Krisenstabs Silke Neuling mahnte in dieser Woche: „In letzter Zeit fällt auf, dass immer weniger Menschen die so genannten AHA-Regeln einhalten, die uns helfen sollen, die Infizierten-Zahlen nicht weiter wachsen zu lassen“, erklärte sie. Die AHA-Regeln sind drei Grundsätze im Umgang mit dem Coronavirus: Abstand einhalten, Hygieneregeln beachten und Alltagsmasken tragen. Genau diese Regeln halten in Teltow-Fläming inzwischen aber offenbar viele Menschen beim Einkaufen oder im Bus für überflüssig, berichtete Neuling.

„Spätestens nach den großen Ausbrüchen in fleischverarbeitenden Betrieben in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, nach den Schulschließungen in Magdeburg, der Kita-Schließung in Rehagen oder Infektionen in den Übergangswohnheimen in TF sollte jedoch klar sein: Es kann jeden treffen“, sagte Neuling. Sie erklärt auch, dass es weiterhin Kontrollen geben werde.

„ Berlin hat jetzt sogar Bußgelder für das Nichtbeachten der Maskenpflicht eingeführt“, erklärte Neuling. Dort können 50 bis 500 Euro fällig werden. „Damit das in Brandenburg nicht nötig wird, appelliere ich an alle Einwohner unseres Landkreises: Wahren Sie Abstand! Achten Sie auf Hygiene! Tragen Sie Ihre Alltagsmaske!“

