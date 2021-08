Luckenwalde

Wahlversprechen haben alle der sieben Landratskandidaten viele. Auch Johannes Ferdinand, der für die CDU antritt, hat gleich zwölf Schwerpunkte in seinem Programm aufgeschrieben. Doch der derzeitige Kämmerer und Beigeordnete des Landkreises weiß bei aller Themenvielfalt ganz genau, wo der Fokus liegen soll: Straßen, Digitalisierung, Wirtschaft.

Ferdinand: „Modethemen sind nicht, was die Menschen bewegt“

„Jeder Kandidat muss sich als erstes die Frage stellen: Was wollen die Menschen“, sagt er. Nicht immer seien das die eigenen politischen Ideen, erklärt er. Doch Politik dürfe sich nicht nur um sich selbst drehen. „Modethemen der aktuellen Zeit sind nicht immer das, was die Menschen bewegt“, sagt Ferdinand, zum Beispiel mit Blick auf die Verkehrswende, die die Mehrheit seiner Gegenkandidaten in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat.

Zur Person Geboren wurde Johannes Ferdinand als erstes von fünf Kindern im Mai 1961 in Köln. Aufgewachsen ist er in einer christlichen Familie. Der Vater war Lehrer, die Mutter Krankenschwester. Nach dem Abitur 1980 wurde Ferdinand als Flugzeugführeranwärter ausgewählt, unterlag bei der Eignungsprüfung jedoch anderen Bewerbern. Statt einer militärischen absolvierte er daraufhin eine kaufmännische Ausbildung und schloss ein neunsemestriges BWL-Studium an. Ferdinand hat in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Firmen kaufmännisch geleitet, war selbstständiger Berater und als Bankangestellter tätig. Seit 2014 arbeitete er als Kämmerer für den Landkreis Teltow-Fläming am Abbau des Schuldenbergs. Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, sagt Ferdinand über sich selbst. 2017 wurde er für die CDU in sein erstes offizielles politisches Amt als Beigeordneter gewählt. Der 60-Jährige lebt heute mit seiner Frau in Ruhlsdorf (Nuthe-Urstromtal).

„Die viel beschworene Mobilitätswende wird gern mit Beispielen unterlegt, wo jemand sein Lastenfahrrad nimmt, seine beiden Kinder vorne reinsetzt, die bei der Kita abliefert und anschließend zum Arbeiten zum Greenpeace-Büro radelt“, erläutert er. „Ein Modell, was es vielleicht gar nicht gibt. Aber wenn, dann in Berlin-Kreuzberg, Potsdam-Babelsberg. Aber bestimmt nicht im ländlichen Teltow-Fläming in Dahme oder Wiepersdorf.“ Johannes Ferdinand will deshalb die Kreisstraßen in den Fokus nehmen. „156.000 zugelassene Fahrzeuge auf 170.000 Einwohner: Die Zahlen zeigen, dass jeder der in Teltow-Fläming fahren kann, das auch tut. Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen“, sagt er.

Dem aktuellen Kämmerer ist dabei klar, dass das Geld für Straßensanierungen irgendwo herkommen muss. Die von den Kommunen abverlangten Steuereinnahmen als gottgegeben zu betrachten, hält er für fatal. Er will daran arbeiten, dass die Kreisverwaltung selbst leistungsfähiger wird. Denn Kritik gab es in den vergangenen Jahren zuhauf: Sowohl beim Thema Kreisumlage von den Städten und Gemeinden als auch von den Einwohnern. „Ich höre in den Gesprächen mit Bürgern immer wieder Klagen darüber, dass der Eindruck herrscht, dass die Verwaltung sich zu stark um sich selbst dreht“, sagt er. „Eines der Projekte, das bestimmt sinnvoll ist, sollte sein, dass der Landkreis seine internen Abläufe und Prioritäten überprüft. Ein klares Votum für eine nachhaltige, zentral gesteuerte Digitalisierung.“

2018 wurde Ferdinand zum Beigeordneten ernannt. Quelle: Hartmut F. Reck

Dadurch sollen am Ende die Bearbeitungszeiten kürzer und das Verständnis zwischen Bürger und Verwaltung verbessert werden. Denn auch an der Transparenz hapert es laut Ferdinand. „Wir müssen alles dafür tun, dass auch Nicht-Spezialisten nachvollziehen können, warum welche Entscheidung getroffen wurde“, sagt er. Ferdinand – mit dem inzwischen jahrelangem Blick ins Verwaltungsinnere – weiß auch: Das bedarf eines Umdenkens. „Das Bewusstsein für mehr Service-Orientierung muss von ganz oben kommen. Da muss auch mal ein Machtwort gesprochen werden.“

Landkreis soll bei Pflichtaufgaben besser werden

Damit die Verwaltung nach außen besser dasteht, will Johannes Ferdinand also im Innern etwas verändern. Ganz wichtig für ihn dabei: Konzentration auf die eigentlichen Aufgaben. Die globale Frage der Nachhaltigkeit, findet er, gehört dazu zunächst nicht. „Sich über Nachhaltigkeitsstrategien zu unterhalten, bevor man die anderen Baustellen erledigt hat, halte ich für zumindest kurzsichtig und schon haarscharf an der Kompetenzüberschreitung“, sagt er. Das Credo: Schuster bleib bei deinen Leisten.

Für dieses Ziel hat Ferdinand eine Umstrukturierung im Kreishaus vor Augen. Zu viele Beauftragte – für Klimaschutz, für Integration, für Gleichstellung und so weiter – gibt es für ihn derzeit. Sie sollen künftig besser in die Amtsstruktur eingebunden werden, um effizienter zu arbeiten.

Auch neue Modelle wie Job-Rotationen kann er sich vorstellen. Und eine regelmäßige Berichterstattung sieht sein Plan vor. „Wir sollten ein Reporting einführen, um zu erkennen, welche Stellschrauben es gibt und wie wir an ihnen drehen“, sagt er. Falscher Stolz bei Fachämtern und Sachbearbeitern sei da fehl am Platz. „Es kann es nicht geben, dass Menschen bei uns zwei Jahre auf eine Baugenehmigung warten.“

Branchenmix in Teltow-Flämings Wirtschaft stärken

Ferdinand stellt seine Strategie für den Landkreis neben dem Motto „Schwächen bekämpfen“ noch auf ein zweites Standbein: Stärken ausbauen. Die Wirtschaft ist für ihn das Herz von Teltow-Fläming. „Sie ist so wichtig, weil sie die Quelle der Steuereinnahmen ist“, sagt er. Ferdinand will den Branchenmix im Kreis mit neuen Strukturen und Netzwerken mehr stärken. Mit schnelleren Verwaltungsverfahren will er Unternehmen dazu bewegen, nicht nur Zweigstellen, sondern ihren Sitz nach Teltow-Fläming zu verlegen.

Von Victoria Barnack