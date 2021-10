Luckenwalde

Wieder hatten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Fragen an die beiden Landratskandidatinnen Kornelia Wehlan (Linke) und Dietlind Biesterfeld (SPD) gebeten. Und wieder schickten Sie uns spannenden Fragen. Vielen Dank für Ihre Einsendungen!

Am 10. Oktober ist es dann so weit: Dann findet der zweite Wahlgang statt. Hier äußern sich die beiden Kandidatinnen letztmals vor der Stichwahl zu drängenden Fragen rund um das Amt der Landrätin. Und sie sind sich einig: Sie rufen alle zur Stimmabgabe auf.

Was unternehmen Sie gegen die schlechte Infrastruktur im ländlichen Raum? Im Bereich Petkus, Wahlsdorf, Heinsdorf zum Beispiel sind die Straßen schon sehr lange in einem wirklich schlechten Zustand – und werden immer nur geflickt.

Kornelia Wehlan: Den Ärger kann ich verstehen. Der Kreis ist für 187 km Kreisstraßen, 56 km straßenbegleitende Radwege und über 200 km der Flaeming-Skate zuständig. Durch die Haushaltssperre konnten wir nur reparieren, in den vergangenen Jahren wurden die ersten Kreisstraßen grundhaft ausgebaut und die Flaeming-Skate saniert. Die erwähnten Orte liegen an einer Landesstraße, die nicht mehr grunderhalten wird. Das Land will Straßen auf die Kommunen übertragen. Das geht nicht zum Nulltarif. Dafür setze ich mich ein.

Dietlind Biesterfeld: Eine gute Anbindung aller Kommunen ist mein Ziel. Als Kreis können wir direkt nur an Kreisstraßen für Besserung sorgen. Das möchte ich aber machen, die Straßen auf einen guten Standard bringen, das Rufbusangebot auf alle Kommunen ausdehnen, und zum Beispiel auch einen Radweg an jeder Kreisstraße zum Standard für die Zukunft machen. Soweit die Landesstraßen ganz besonders miserabel sind, wie die L 70 zwischen Wahlsdorf und Pettkus, werde ich die Sanierung vehement vom Land einfordern.

Belastungen durch den Flughafen BER in Schönefeld

Der Fluglärm vom BER belastet die Gemeinden im Norden des Kreises. Quelle: Nadine Pensold

Wie werden Sie sich im Falle Ihrer Wahl um die Minderung der Fluglärm- und der Umweltbelastungen durch Kerosinregen in der Einflugschneise zum Flughafen Schönefeld kümmern?

Wehlan: Auch zukünftig gilt meine besondere Unterstützung den Menschen, die Fluglärm und Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Sowohl im Kreis- als auch im Landtag habe ich das konsequente Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr unterstützt und bin gegen eine dritte Start- und Landebahn. Dringenden Handlungsbedarf sehe ich bei der Ausweitung der Maßnahmen für den Schallschutz, der Entwicklung immissionsarmer Triebwerke und Treibstoffe sowie bei Kurzstreckenflugzeugen. Für all das braucht es Land und Bund.

Biesterfeld: Ich habe mich selbst aktiv in die Begehren für ein erweitertes Nachtflugverbot und gegen eine dritte Start- und Landebahn am BER eingebracht. Als Landrätin werde ich gegenüber den Betreibern und in der Fluglärmkommission darauf hinwirken, dass lärmarme Flugverfahren angewandt werden und Kerosin nicht illegal in Bodennähe abgelassen wird. Die Lärmschutzzonen müssen so neu festgesetzt werden, dass auch Neubetroffene Anspruch auf Schallschutz erhalten. Der BER darf nicht weiter ausgebaut werden.

Verkehrslärm in Glienick und anderen kleinen Orten

Der Verkehrslärm macht Anwohnern gerade in den kleinen Orten Sorgen. Quelle: Jutta Abromeit

Wir in den kleinen Gemeinden des Kreises fühlen uns abgehängt. Wir wollen beispielsweise den Verkehrslärm an der Landesstraße in Glienick nicht mehr ertragen. Maßnahmen dagegen werden bislang abgelehnt. Stichwort Bürgernähe: Warum gibt es zu so einem Thema keine offene Gesprächsrunde aller Beteiligten?

Wehlan: Lärmschutz ist Gesundheitsschutz. Deshalb Ausbau des ÖPNV, Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, z.B. durch Reaktivierung der Bahnstrecken Jüterbog–Zossen und Dabendorf–Mittenwalde–KW. Das Straßenverkehrsamt führt in Glienick an zwei mobilen Messpunkten Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine feste Säule wird zusätzlich gefordert. Die Daten der amtlichen Verkehrszählung haben wir Anfang 2022. Das Zossener Stadtentwicklungskonzept ist in Arbeit. Gute Voraussetzungen für eine Bürgerdiskussion…

Biesterfeld: Verkehrslärm ist eine Gesundheitsgefahr. Spielräume der Straßenverkehrsbehörde bei der Festsetzungen von Tempolimits werde ich zum Schutz der Gesundheit der Menschen nutzen lassen und auch für mehr Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis sorgen. Außerdem werde ich als Landrätin mehr den direkten Kontakt vor Ort suchen, um aus erster Hand von Ihnen zu hören, wo der Schuh drückt. Betroffene an einen Tisch zu holen und gemeinsam zu überlegen, wie man ein Problem lösen kann, ist oft der bessere Weg.

Wehlans wichtigstes Projekt

Eine Frage an Frau Wehlan: Was war das wichtigste Projekt Ihrer Amtszeit?

Wehlan: Herausragend: die Eigenständigkeit des Landkreises zu bewahren und mein wichtigstes Wahlversprechen – die Konsolidierung des Kreishaushalts. Bei Amtsantritt habe ich ohne Kämmerin mit einem engagierten Fachbereich den Haushalt 2014 bis 2017 aufgestellt. Nur 8 Wochen Zeit, das Kreishaus zu kaufen – bis heute die größte Einzelkonsolidierungsmaßnahme. Investitionen in Bildung, ÖPNV und Infrastruktur waren nun möglich. Und das ständige Krisenmanagement: Flüchtlingsansturm, Waldbrand, und Corona.

Eine Frage an Frau Biesterfeld: Sie berufen sich auf den SPD-Amtsvorgänger von Frau Wehlan. Sie wollen Herrn Gieseckes Arbeit fortsetzen, schreiben Sie auf Ihrer Internet-Seite. Aufgrund seiner Verfehlungen wurde Herr Giesecke nicht nur bestraft, sondern auch abgewählt. Er ist kein Vorbild.

Biesterfeld: Das ist falsch zitiert! Ich bin außerhalb des Wahlamtes von Beruf Richterin und stehe für Fairness, Wahrhaftigkeit und Transparenz. In diesem Sinne auch meine Arbeit als Landrätin im Hier und Jetzt. Bei der Verwirklichung meiner Ziele – wie Teltow-Fläming zum fahrradfreundlichsten Landkreis zu machen oder den ländlichen Raum besser anzubinden - kann ich aber auf gute, mutige und wegweisende Entscheidungen aus der Ära Giesecke aufbauen. Wie den Bau der Flaeming-Skate oder den Ausbau der B 101.

Die vierspurig ausgebauze B 101 ist die wichtigste Straßenverkehrsachse durch den Kreis Teltow-Fläming. Quelle: Jutta Abromeit

Was, wenn es am Quorum scheitert?

Wenn Sie die Stichwahl verlieren sollten, aber das Quorum nicht erreicht wird – würden Sie dann trotzdem zur Wahl im Kreistag antreten?

Wehlan: Warten wir erst mal das Ergebnis ab ….Wenn ich mein Hauptwahlergebnis als Erstplatzierte von den Stimmen her mindestens wiederhole, wäre das Quorum geschafft. Bei bislang 18 Landratsdirektwahlen wurde in elf Fällen das Quorum nicht erreicht. Dann geht‘s in den Kreistag, da kann sich jeder bewerben – egal ob von hier oder außerhalb. 2013 wollte die SPD noch am Wahlabend im Kreistag mit einem externen Bewerber einen Coup landen. Nur die Grünen folgten öffentlich dem Bürgerwillen für Wehlan.

Biesterfeld: Ich bin zuversichtlich, dass die Menschen in Teltow-Fläming die Entscheidung am Sonntag selbst treffen werden. Es haben sich ja im ersten Wahlgang schon fast drei Viertel der Wählerinnen und Wähler beteiligt und dabei mehrheitlich gezeigt, dass sie kein „Weiter so“ wollen. Ich stehe für eine moderne, bürgernahe Verwaltung, ansprechbar, verständlich, schnell und gut. Eine Landrätin vor Ort, die Jung und Alt, Stadt und Land gleichermaßen im Blick hat, so dass wir mit- und aneinander wachsen können.

Ausblick auf den Tag nach der Wahl

Was werden Sie am 11. Oktober machen?

Wehlan: Es ist ein Arbeitstag. Interviews und eine Veranstaltung in Baruth sind schon im Kalender. Sicherlich werde ich zum Wahlergebnis befragt und kann mich hoffentlich darüber freuen, dass viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gegangen sind. Denn wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden. Eine direkte Wahl stärkt die Demokratie und die Direktwahl der Landräte in Brandenburg. Deshalb baue ich darauf, dass die Teltow-Fläminger ihre Landrätin selbst wählen.

Biesterfeld: Mit meiner Familie frühstücken, mich bei den Wählerinnen und Wählern ganz herzlich bedanken und der MAZ ein Interview geben. Dann: an die Arbeit gehen und mittags nach Baruth fahren, wo zu unser aller Freude, aufgrund vielfältigen überparteilichen ehren- und hauptamtlichen Engagements das Medizinische Versorgungszentrum in der Praxis Bischof eröffnet wird. Ein wichtiger Schritt, um im Raum Baruth und hoffentlich auch mit Wirkung für Dahme/Mark, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern.

Von Ekkehard Freytag