Klaus-Peter Gust lebt sein Wahlprogramm: Gerade erst hat der Langenlipsdorfer ein altes Fahrrad aus dem Studentenkeller seiner Tochter aufarbeiten lassen. „Reparieren statt neubauen“ lautet das Credo des Unternehmers und Holzbildhauermeisters. Im markanten Grün kann er jetzt übers Land radeln und seine Idee von der Zukunft für Teltow-Fläming bewerben. Nachhaltigkeit ist – wenig überraschend – das große Thema für den Kandidaten der Partei Bündnis 90/Die Grünen im Landratswahlkampf 2021. „Ich möchte den Landkreis in ein ökologisches, nachhaltiges Zeitalter führen“, sagt Gust. „Bis 2030 muss spürbar etwas passiert sein.“

Klaus-Peter Gust lebt seit 40 Jahren in Langenlipsdorf (Niedergörsdorf). Quelle: Victoria Barnack

Was genau in Teltow-Fläming in den nächsten acht Jahren unter einem womöglich neuen Landrat passieren kann und muss, hat Klaus-Peter Gust sich bereits überlegt. Der Bewerber der Grünen hat eine klare Vorstellung vom Verkehr der Zukunft. „Der Fokus muss auf dem ÖPNV liegen“, sagt Gust, der sich für bessere Angebote von Bus und Bahn einsetzt. „Unser Kreis wächst – und unsere Infrastruktur muss mitwachsen: Wir brauchen einen gut ausgebauten ÖPNV, der auch am Wochenende fährt und den ganzen Kreis verbindet.“

„Und wir müssen den Radverkehr stärken“, erklärt er. Gemeint sei damit nicht die durchaus gelungene Fläming-Skate. „Das Radwegenetz für Pendler, also Arbeitnehmer aus der Region, müssen wir stärken“, erläutert er. Warum das nötig ist, hat Gust in den vergangenen Jahren gemerkt, als er noch Geschäftsführer der Firma Sik-Holz war. „Die Kollegen kommen teilweise aus Luckenwalde nach Langenlipsdorf mit dem Rad“, berichtet er. Damit in Zukunft mehr Menschen das Auto stehen lassen, müsste das Netz an Fahrradwegen in Teltow-Fläming aber deutlich sicherer und schneller werden, so Gust.

Zur Person Im Sommer 1959 wurde Klaus-Peter Gust in Jüterbog geboren. Inzwischen wohnt er seit 40 Jahren in Langenlipsdorf. Als junger Mann war Gust vor allem in der evangelischen Kirche aktiv. Mit 26 Jahren wurde er zum Kirchenältesten gewählt – sein erstes offizielles Amt. Später engagierte sich Gust in der Friedensbewegung und Initiative „Schwerter zu Pflugscharen“. Vom DDR-Regime wurde er deshalb von seinem Studium exmatrikuliert. Statt Akademiker wurde Gust dann zunächst Handwerker. In Oehna (Niedergörsdorf) baute er als Hausmeister seine erste Schaukel. 1988 gründete er seine eigene Firma: Sik-Holz startete als Fünf-Personen-Betrieb und baut bis heute Holz-Spielplätze aus ökologisch wertvollem Robinienholz. Im Frühjahr 2021 hat Gust das Unternehmen mit inzwischen 230 Mitarbeitern komplett abgegeben. Als Gemeindevertreter ist Gust seit der Nachwendezeit in Niedergörsdorf politisch aktiv. Seit 2019 ist er Mitglied im Kreistag von Teltow-Fläming. Gust ist seit 1982 verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter und ist mittlerweile zweifacher Großvater.

Doch die Idee von einem nachhaltigen Teltow-Fläming geht für Klaus-Peter Gust weit über den Verkehr hinaus. „Als junger Holzgestalter habe ich in Langenlipsdorf ein handwerkliches Unternehmen aufgebaut, welches heute mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat“, sagt er. „Handwerk ist die Wirtschaft von nebenan – und für unseren Kreis eine große Chance, Arbeitsplätze in einem nachhaltigen Sektor zu schaffen.“

„Handwerker haben gelernt, zu reparieren“

Gust will für diese Idee werben. Denn er ist überzeugt, dass das Grundkonzept der Nachhaltigkeit in der DNA eines jeden Handwerkers schon längst steckt. „Jeder Handwerker hat einmal gelernt, Altes nicht wegzuschmeißen, sondern es zu reparieren“, sagt er, „genau an diesem Punkt möchte ich ansetzen.“

Bei Sik-Hoz hat Gust (rechts) alte Agrarhallen für die Produktion von Spielplätzen umgenutzt statt neu zu bauen. Quelle: Isabelle Richter

Den Job als Landrat sieht der gebürtige Jüterboger vor allem in der Kommunikation. Gust will Werbung machen. Für ein nachhaltiges Handwerk, aber auch für den ländlichen Raum. Kein anderer Landratskandidat wohnt so weit im Süden von Teltow-Fläming wie er. Gust will mithilfe seiner Lebenserfahrung endlich die Brücke zwischen Norden und Süden schlagen. Was es dafür braucht, so Gust, habe auch die Corona-Pandemie gezeigt: Digitalisierung und schnelles Internet auf dem Land. „In dieser Krise haben wir gelernt, aktiv zu kommunizieren“, sagt er.

„Auch aus dem Home-Office wünschen sich viele Menschen ein soziales, ein kreatives Umfeld.“ Gust will deshalb Coworking-Spaces in Teltow-Fläming aufbauen. Passende Gewerbegebäude, in denen Großraumbüros, aber auch kleine Arbeitsräume einziehen könnten, gibt es bereits, ist er überzeugt. „Zum Beispiel in der alten Mühle am Bahnhof in Blönsdorf“, sagt Gust. „Hier könnten günstige Büroflächen mit einer guten Bahnanbindung zwischen Berlin und Wittenberg entstehen.“ Das Resultat sollen am Ende mehr Lebensqualität auf dem Land und weniger Pendlerverkehr im gesamten Landkreis sein.

Arbeiten von zu Hause aus soll es künftig natürlich auch für die Mitarbeiter in der Kreisverwaltung geben, wenn es nach Klaus-Peter Gust geht. Doch im Landratsamt sieht er ganz andere Aufgaben oben auf der To-Do-Liste. Gust will an der Kommunikation arbeiten und am Verständnis füreinander – vor allem in Sinne der Bürger. „Ich kenne die Arbeit der Verwaltung bisher vor allem aus Sicht eines Einwohners und Unternehmers und weiß, was man erwarten kann“, sagt er. Verständlicher müssten die Behördentexte werden und die Gespräche mit den Bürgern mehr auf Augenhöhe stattfinden.

Kreis soll wieder eigenes Kulturamt bekommen

Große Umstrukturierungen plant er im Kreishaus vorerst nicht – bis auf eine: Dass das Kulturamt in einen anderen Bereich eingegliedert wurde, hält er für einen Fehler. „Kultur darf nicht von wirtschaftlichen Belangen beeinflusst werden“, sagt Gust, der selbst im Jüterboger Theater der Werktätigen gespielt hat. „Das Engagement von Kulturschaffenden in Teltow-Fläming möchte ich besser unterstützen.“

