Zossen

Die FDP hat ihren Kandidaten für die Landratswahl 2021 in Teltow-Fläming benannt. In einer Pressemitteilung stellen die Freien Demokraten ihren Bewerber Dennis Richter vor: Er ist in Zossen geboren, in Wünsdorf aufgewachsen und lebt heute in Rangsdorf. Richter arbeitet derzeit als Software-Architekt. Der verheiratete Familienvater ist seit 2019 in der Kommunalpolitik aktiv, momentan fungiert er als sachkundiger Einwohner der Gemeinde Rangsdorf.

Motto: Gestalten statt verwalten

„Die Kreismitgliederversammlung hat sich einstimmig für Dennis entschieden, da er ein überzeugender Kandidat für das Amt ist“, erklärte Klaus Rocher, der FDP-Kreisvorsitzende in Teltow-Fläming, „und die anstehenden Aufgaben schnell und unbürokratisch angehen möchte. ,Gestalten statt verwalten’ ist sein Motto. Er favorisiert unkonventionelle Lösungsansätze, vor allem, wenn sie zum Erfolg führen.“ Ein „Das haben wir immer so gemacht“ werde es mit Richter in Teltow-Fläming nicht geben.

Wahl am 26. September

Die Wahl zum Landrat von Teltow-Fläming findet gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 26. September statt. Der Termin für eine Stichwahl wäre zwei Wochen später am 10. Oktober.

Von Victoria Barnack