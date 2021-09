Luckenwalde

Rund 145.000 Menschen in Teltow-Fläming können am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen nicht nur für die Bundestagswahl abstimmen, sondern auch darüber mitentscheiden, wer künftig den Posten des Landrats im Kreis inne haben wird.

Noch bis Freitag können alle Wahlberechtigten einen Antrag zur Briefwahl stellen: Das kann schriftlich passieren – mit dem bei der Wahlbenachrichtigung empfangenen Wahlscheinantrag – per Fax, E-Mail oder Brief. Oder auch persönlich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Telefonisch ist ein solcher Antrag nicht möglich. Der Wahlbrief muss dann so rechtzeitig abgeschickt werden, dass er bis zum 26. September um 18 Uhr eingegangen ist.

Es ist erst das zweite Mal, dass im Landkreis die Direktwahl des Landrats stattfindet. Die vergangenen acht Jahre war Kornelia Wehlan (Linke) Landrätin von Teltow-Fläming. Sie tritt neben sechs weiteren Kandidaten bei der Wahl an.

Hier finden Sie die Bewerberinnen und Bewerber der Landratswahl in Teltow-Fläming im Überblick:

Landratswahl in TF: Kandidaten stehen Rede und Antwort

Für die Landratswahl in Teltow-Fläming muss ein Quorum erreicht werden

Für eine erfolgreiche Wahl ist allerdings ein sogenanntes Quorum erforderlich: Der Wahlsieger muss also nicht nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten – mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten müssen bei der Wahl für ihn stimmen. Gibt es im ersten Wahlgang keine Mehrheit für einen Kandidaten, kommt es zur Stichwahl. Der Termin dafür ist bereits gesetzt: Die Stichwahl würde am Sonntag, den 10. Oktober stattfinden.

Sollte bei der Stichwahl das nötige Quorum nicht erfüllt werden, dann wird die neue Landrätin oder der neue Landrat von den Mitgliedern des Kreistages gewählt.

Von MAZonline