Der Kreisverband der Partei Bündnis 90/Die Grünen hat in dieser Woche seinen Bewerber für die Landratswahl in Teltow-Fläming aufgestellt. Als Kandidat bei der Wahl im September geht nun offiziell Klaus-Peter Gust ins Rennen. Der 61 Jahre alte Langenlipsdorfer ist bereits seit vielen Jahren Gemeindevertreter in seiner Heimat Niedergörsdorf. Seit 2019 gehört er auch dem Kreistag von Teltow-Fläming an. Sein Motto für die Wahl: Gestalten statt verwalten.

Gust war Geschäftsführer von Sik-Holz

Klaus-Peter Gust war bisher Geschäftsführer des in Langenlipsdorf ansässigen Spielplatzherstellers Sik-Holz, der hauptsächlich ökologisch wertvolles Robinienholz verwendet. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er die Firma vor über 30 Jahren selbst gegründet und im Frühjahr diesen Jahres schließlich komplett an seinen Nachfolger übergeben.

Die Wahl des Landrats von Teltow-Fläming findet zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September statt. Die Grünen sind eine der letzten Parteien, die ihren Kandidaten bekannt gegeben haben. Für die Linke tritt Amtsinhaberin Kornelia Wehlan erneut an. Die SPD stellt Dezernentin und Beigeordnete Dietlind Biesterfeld auf, die CDU den Kreiskämmerer Beigeordneten des Kreises Johannes Ferdinand. Für die FDP geht Dennis Richter aus Rangsdorf ins Rennen, für die AfD Andreas von Drateln aus Mahlow und für BVB/Freie Wähler Andrea Hollstein aus Blankenfelde.

Von Victoria Barnack