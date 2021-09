Teltow-Fläming

Am Sonntag wählen die Bürger in Teltow-Fläming ihren Landrat oder ihre Landrätin. Für den obersten Posten in der Kreisverwaltung kandidieren vier Männer und drei Frauen. Die MAZ stellt ihnen in der Woche vor der Wahl jeden Tag eine Frage. Alle Kandidaten haben denselben Platz, um zu antworten. Die Themen heute sind Verkehr und Klimaschutz. Die Frage: Wie wollen Sie dafür sorgen, dass mehr Leute auf das Auto verzichten können?

Johannes Ferdinand (CDU) Quelle: Victoria Barnack

Johannes Ferdinand (CDU)

Freiheit heißt: Wählen können. Die Qualität der Verkehrsträger wird durch ÖPNV und bessere Radwege bereichert. Wir leben jedoch in einem Landkreis, der einige der flächengrößten Gemeinden Deutschlands hat. Ohne eigenen Pkw ist ein Leben gerade in den Dörfern des Kreises nicht realisierbar. Außerdem will ich die Menschen nicht bevormunden. Wahr ist auch: der ÖPNV in TF hat noch ein enormes Verbesserungspotenzial. Ich plädiere hier für einen gezielten effektiven Ausbau der Busverbindungen im Kreis. Es sollte für jeden Einwohner des Landkreises möglich sein, per Bus oder Bahn seine Ziele im Landkreis in kurzer Zeit erreichen zu können, ohne Angst zu haben, die Rückfahrt nicht zu schaffen.

Dietlind Biesterfeld (SPD) Quelle: Privat

Dietlind Biesterfeld (SPD)

Mehr Züge. Ich setze mich ein, dass der 30 Minuten-Takt bis Jüterbog ausgedehnt wird, dass mehr Züge bis Baruth und zum BER fahren und von der Dresdner Bahn in Mahlow auf den Berliner Außenring, zum BER und nach Potsdam umgestiegen werden kann. Die Bahnhöfe müssen wir stärker zu Mobilitätsknoten ausbauen, wo die verschiedenen Verkehrsträger verlässlich verbunden werden. Wir brauchen mehr Zubringerbusse und Rufbusse in die kleinen Orte und Gewerbegebiete, mehr Parkplätze und Ladesäulen. Mein Herzensprojekt: Teltow-Fläming wird der fahrradfreundlichste Landkreis in Brandenburg. Der Anfang: Lücken im Radwegegrundnetz schließen, vom Berliner Rand bis zur Fläming-Skate und sichere Schulradwege.

Andreas von Drateln (AfD) Quelle: Victoria Barnack

Andreas von Drateln (AfD)

Die Taktzeiten des ÖPNV müssen entsprechend dem Fahrgastaufkommen verdichtet werden. Mit dem Nordraumkonzept sind wir bei dem Streckenausbau auf einem guten Weg, dieses ist unter Einbeziehung der Nachbarkreise, auch über Landesgrenzen hinaus, auf den gesamten Kreis auszuweiten. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf die Wochenenden und die Abendstunden bis 23 Uhr und am Wochenende bis 2 Uhr gelegt werden, wobei zu prüfen ist, ob am Wochenende und in den Abendstunden es mit sogenannten Rufbussen abgedeckt werden kann. An den Knotenpunkten des ÖPNV/DB sind ausreichend Park- und Abstellmöglichkeiten, eventuell mit Ladesäulen für Pendler einzurichten.

Klaus-Peter Gust (Grüne) Quelle: Victoria Barnack

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Der ländliche Raum ist sehr kleingliedrig. Alle individuellen Bedürfnisse zu jeder Zeit mit Regionalbahn, ÖPNV und Fahrrad lassen sich wohl kaum befriedigen. Ich möchte einen ÖPNV mit Wochenendbetrieb. Die Verbindungen zwischen Wohn- und Arbeitsort müssen sich in einem Verkehrskonzept inklusive Radwegen und Rufbusangeboten zwischen Nord und Süd darstellen lassen. Auf das Auto werden wir nicht völlig verzichten können. Elektro-Autos und alternative CO2-freie Antriebe sind wichtige Ergänzungen der öffentlichen Mobilitätsangebote. Der Ausbau der Lade- und Tankinfrastruktur muss voran gebracht werden. Eine flexible Mobilität muss CO2-frei, gesund, zuverlässig und sicher gestaltet sein.

Dennis Richter (FDP) Quelle: Victoria Barnack

Dennis Richter (FDP)

Das funktioniert nur mit attraktiven Alternativen. Das sind zum einen die Klassiker Bahn und Bus, sowie neue Angebote. Damit sind E-Roller, Fahrräder und Mietfahrzeuge gemeint. Wenn dieser Wandel flächendeckend funktionieren soll, dann müssten demnächst Milliarden in den ÖPNV fließen. Das werden spannende Diskussionen in den kommenden Jahren. Es darf dann auch nicht mehr passieren, dass die Bahn bei Schnee, Hitze, Sturm oder Streik wochenlang ausfällt. Auf so ein Verkehrsmittel kann man sich nicht verlassen. Wenn man der Pandemie etwas Gutes abgewinnen will, dann dass Home-Office funktionieren kann und somit viele Pendelkilometer gespart werden können.

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler)

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) Quelle: Victoria Barnack

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss deutlich ausgeweitet und durch die Schaffungen von Park & Ride- und Bike & Ride-Plätzen attraktiver gestaltet werden. Ein zuverlässiger und vor allem regelmäßiger ÖPNV kann die nachhaltige und ökologische Entwicklung des Landkreises vorantreiben. Wenn es den Menschen ermöglicht werden kann, ihre Wege mit Bus und Bahn zu erledigen, schützt das die Menschen, die Umwelt und das Klima und schafft Entlastung auf den viel befahrenen Straßen.

Kornelia Wehlan (Linke)

Kornelia Wehlan (Linke) Quelle: Privat

Indem wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ihnen das möglich ist. Gerade für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sind bedarfsgerechte Mobilitätsangebote, eine gute Anbindung und Taktung von Bus und Bahn an die Zentren und das flächendeckende Internet wichtig. Der Ausbau des Radverkehrs als Teil der Mobilitätswende muss am Bedarf und den Anforderungen ausgerichtet sein. Hier gilt es, die unterschiedlichen Verantwortungsträger zueinander zu bringen. Dieser Aufgabe möchte ich mich sehr gern stellen – auch und besonders, weil mit Bus, Bahn und Radwegen sowie emissionsarmen Fahrzeugen im ÖPNV der notwendige Energie- und Ressourcenschutz konsequent befördert werden kann.

Von Victoria Barnack